Empieza el 2026 con chamba: ONU abre vacantes en México con sueldos de hasta 24 mil pesos mensuales

La ONU busca talento en México con vacantes abiertas en este 2026 para pasantes y profesionales. (Foto: Shutterstock)

Si alguna vez has soñado con trabajar en la ONU, este 2026 hay varias oportunidades en México. Distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas recientemente abrieron vacantes para sus oficinas en el país, con oportunidades laborales que van desde pasantías, hasta puestos de dirección y especialistas en análisis.

Si bien la ONU no especificó los salarios para cada cargo, portales de empleo y reclutamiento como Glassdoor e Indeed estiman que los sueldos mensuales oscilan entre los 10 mil y los 24 mil pesos, dependiendo del puesto, la duración del contrato y la agencia que realiza la contratación.

Las ofertas de empleo se concentran principalmente en la Ciudad de México, aunque algunas posiciones requieren disponibilidad para viajar a otros estados del país. Las contrataciones pueden ser temporales, de plazo fijo o bajo esquemas de consultoría individual, dependiendo de la naturaleza del cargo.

De igual modo, en la mayoría se pide como requisito tener el dominio de por los menos dos idiomas: el inglés y el español, y deseablemente el francés en algunos casos. Para que lo tomes en cuenta antes de aplicar.

Vacantes de empleo en la ONU México: puestos, requisitos y sedes

Jefe de Misión (P‑5)

Este es un puesto de nivel senior con base en Ciudad de México, ideal para quienes tienen experiencia liderando equipos y proyectos grandes. Además de dirigir oficinas, tendrás que coordinarte con distintos organismos y actores internacionales.

Ubicación: Ciudad de México

Ciudad de México Tipo de contrato: Plazo fijo por un año, con posibilidad de prórroga

Plazo fijo por un año, con posibilidad de prórroga Cierre de convocatoria: 27 de enero de 2026.

Especialista en Análisis de Contexto para el UNFPA

Ubicado en Colima, con viajes a otros estados según se necesite. Se busca alguien con conocimientos en políticas de desarrollo y que tenga nacionalidad mexicana o permiso de trabajo vigente.

Ubicación: Estado de Colima, con viajes a otros estados

Estado de Colima, con viajes a otros estados Tipo de puesto: Consultoría individual

Consultoría individual Duración del contrato: Del 10 de febrero al 31 de diciembre de 2026

Del 10 de febrero al 31 de diciembre de 2026 Fecha límite para postular: 2 de febrero de 2026

Jefe de la Sede Subregional en México (D‑1) – CEPAL

Si te gusta la coordinación y el análisis de políticas públicas, este puesto en Ciudad de México puede ser para ti. Se enfoca en la cooperación regional y en proyectos de desarrollo social.

Agencia: CEPAL

CEPAL Ubicación: Ciudad de México

Ciudad de México Fecha límite de postulación: 18 de febrero de 2026.

Especialista de Revisión de Medio Término – FAO

Contrato temporal de tres meses, bajo esquema de servicios personales. Ideal para quienes tienen experiencia en evaluación de proyectos y manejo de indicadores de desempeño.

Ubicación: Ciudad de México

Ciudad de México Tipo de contrato: Temporal (3 meses)

Temporal (3 meses) Modalidad: Acuerdos de servicios personales (PSA)

Pasantías en Información Pública – Diseñador Gráfico (I-1)

Para estudiantes o recién egresados, con interés en diseño gráfico y producción audiovisual. Es una buena oportunidad para acercarte al mundo de la ONU y aprender sobre comunicación institucional desde dentro.

Departamento: Comunicaciones Globales

Comunicaciones Globales Ubicación: Ciudad de México

Ciudad de México Fecha límite para postular: 25 de enero de 2026

Las vacantes abiertas tienen fechas límite desde finales de enero hasta mediados de febrero de 2026. Prepárate con anticipación, revisa cada convocatoria y envía una postulación completa para aumentar tus posibilidades de éxito.

¿Cómo trabajar en la ONU? Así puedes postularte

Para trabajar en la ONU, debes postularte a través del portal oficial UN Careers utilizando el sistema Inspira y creando un perfil detallado llamado Personal History Profile (PHP).

El sistema te da la opción de elegir de dónde te gustaría trabajar (ubicación) y qué te gustaría hacer (experiencia), tomando en cuenta que tener un título universitario y el inglés o el francés son requisitos.

La ONU tiene distintas opciones para profesionales que quieran unirse a sus filas: ya sea por medio de pasantías, voluntariados, consultorías y un Programa de Jóvenes Profesionales para aquellos que desean iniciar una carrera como funcionarios internacionales.