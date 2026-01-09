¿Y la ONU? El Vaticano trató de negociar asilo de Maduro en Rusia, según el Washington Post

A Maduro se le propuso que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero y que Putin, garantizara su seguridad. (Especial).

El Vaticano habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses el pasado sábado, según informó este viernes el Washington Post.

El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.

“Lo que se le propuso (a Maduro) fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero”, dijo una persona familiarizada con la oferta rusa, que añadió que “parte de la propuesta era que el presidente ruso, Vladímir Putin, garantizara su seguridad”.

A pesar de ello, Estados Unidos acabó llevando a cabo una operación militar que resultó en la captura y detención del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores, que ahora se encuentran en una cárcel en Nueva York para encarar acusaciones de narcoterrorismo.

Según el Washington Post, que cita a una fuente familiarizada con el asunto, el presidente estadounidense, Donald Trump, incluso habría invitado a Maduro a Washington, para que pudieran discutir en persona un salvoconducto que él mismo le ofreció, pero que el venezolano aparentemente rechazó.

¿De qué se le acusa a Nicolás Maduro?

Maduro enfrenta cuatro cargos en los tribunales de Nueva York, uno de ellos, narcoterrotismo, ya que lo vinculan como el presunto líder del Cártel de Los Soles.

A maduro también se le señala por facilitar el tráfico de cocaína para beneficio económico propio, y con ayuda del propio Cártel de Los Soles y el Cártel de Sinaloa en México.

Estos son los cargos federales que Maduro enfrenta en EU: