Chevron ‘aprovecha’ caída de Maduro y carga petróleo venezolano en buques al ritmo más rápido en meses

Chevron, la única superpetrolera occidental autorizada a extraer petróleo venezolano, está cargando buques cisterna al ritmo más rápido en siete meses mientras el gobierno estadounidense avanza para controlar las riquezas crudas de la nación latinoamericana.

Chevron cargó 1.68 millones de barriles de petróleo venezolano en buques durante la primera semana de este mes, la mayor cantidad para ese período desde mayo, según los movimientos de buques registrados por Bloomberg. La cantidad bombeada a bordo fue casi cinco veces mayor que la de la misma semana de diciembre.

Esos cargamentos se destinarán principalmente a la refinería estadounidense Phillips 66, y el resto a Valero Energy Corp y a la planta de fabricación de combustible de Pascagoula de Chevron, en la costa de Mississippi, según los datos y una persona con conocimiento de la situación.

La aceleración de la carga de los buques tanque de Chevron se produce cuando las instalaciones de almacenamiento de crudo venezolano están cerca de su capacidad máxima. Cada vez más petróleo del país se almacena en patios de tanques después de que Estados Unidos intensificara el mes pasado sus esfuerzos para impedir que el exrégimen de Nicolás Maduro vendiera petróleo en el extranjero para obtener ingresos. Maduro fue arrestado por las fuerzas estadounidenses en una redada el 3 de enero dentro de Venezuela.

EU asume control de venta de petróleo en Venezuela

Esta semana, Estados Unidos se comprometió a asumir el control de las ventas de petróleo venezolano, incluyendo un tramo inicial de hasta 50 millones de barriles. Se ha recurrido a operadores de materias primas y bancos para que colaboren en esta iniciativa; los ingresos se depositarán en cuentas bancarias controladas por Estados Unidos para beneficio tanto de Venezuela como de Estados Unidos, según una hoja informativa publicada el miércoles. Estados Unidos también está flexibilizando algunas sanciones para permitir la ejecución del plan.

Está previsto que Phillips 66 reciba un lote de 1 millón de barriles de los envíos de Chevron en su refinería Sweeny en Texas, mientras que Chevron y Valero recibirán cada uno 340.000 barriles de petróleo Boscan, un grado favorecido para la producción de asfalto.

Chevron se negó a comentar sobre asuntos comerciales. Phillips 66 no emitió comentarios de inmediato y Valero no respondió de inmediato a un mensaje solicitando sus comentarios.