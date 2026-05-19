No pegó bien: Se reactiva fuga de agua en Xochimilco

Autoridades de la CDMX trabajan en reparar la fuga de agua en Xochimilco.

La reparación realizada por autoridades capitalinas a la megafuga registrada en San Francisco Tlalnepantla, en la alcaldía Xochimilco, no resistió la presión del agua. Apenas cuatro días después de los trabajos iniciales, el derrame volvió a activarse este lunes y generó nuevas afectaciones en viviendas y zonas de cultivo.

De acuerdo con reportes de vecinos y publicaciones de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la cubierta metálica colocada para contener la fuga “se botó” nuevamente debido a la presión del sistema hidráulico proveniente del Sistema Cutzamala.

Habitantes de la colonia Ampliación Tepozanes alertaron que el agua volvió a extenderse hacia el paraje El Capulín, donde ya se habían registrado inundaciones desde el pasado 15 de mayo. Según testimonios, el caudal avanzó otra vez hacia viviendas que apenas comenzaban labores de limpieza y recuperación.

La emergencia ocurre en medio de cuestionamientos por la efectividad de las reparaciones ejecutadas por la dependencia capitalina, luego de que autoridades aseguraran que la situación había sido controlada el fin de semana.

Fuga de agua en Xochimilco vuelve a afectar viviendas

La primera ruptura se registró el viernes 15 de mayo en el acueducto San Francisco Tlalnepantla, infraestructura vinculada al Sistema Cutzamala. La SEGIAGUA informó entonces que el incidente se originó por un aumento de presión que expulsó una cubierta del cajón hidráulico.

Reportes señalaron que al menos cuatro viviendas resultaron inundadas durante las primeras horas de la contingencia; posteriormente, vecinos afirmaron que el número de casas afectadas aumentó a 25 conforme avanzó el fin de semana.

La dependencia capitalina indicó este lunes que desplegó cuadrillas de refuerzo para realizar “trabajos complementarios” y asegurar el funcionamiento de la red hidráulica. También sostuvo que no habrá suspensión total del suministro, aunque sí podrían registrarse bajas de presión en algunas zonas del sur de la capital.

Vecinos cuestionan trabajos de reparación

Habitantes de la zona señalaron que la reparación inicial no soportó la fuerza del agua y pidieron una intervención más profunda en la infraestructura hidráulica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente cuántas viviendas resultaron afectadas tras la reactivación de la fuga ni el tiempo estimado para concluir las nuevas obras.