Muere Totó la Momposina, la diosa de la cumbia colombiana que participa en ‘Rosa, que linda eres’

La muerte de Totó la momposina fue anunciada el 19 de mayo de 2026. (Foto: EFE)

Totó la Momposina, una de las principales exponentes de la música tradicional del Caribe e intérprete de cumbia, falleció, informó el Ministerio de las Culturas.

La cantante murió a los 85 años confirmaron sus hijos mediante un comunicado publicado en redes sociales.

La muerte de la artista colombiana ocurrió el domingo 17 de mayo en Celaya, México, rodeada de su familia: “Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo”, expresaron sus hijos Marco Vinicio, Angélica y Eurídice Salomé.

Una de sus canciones más reconocidas era ‘Rosa, que linda eres’, donde su voz quedó inmortalizada junto a la de Carlos Vives y Magín Díaz.

El Ministerio de las Culturas también despidió a la cantante colombiana con un mensaje donde destacó el impacto de su trayectoria en la identidad cultural del país: “Hoy despedimos a la eterna Totó. A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra”, señalaron las autoridades culturales.

Su voz áspera y poderosa, acompañada de ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé, convirtió a Totó en una de las imágenes culturales más reconocibles de Colombia ante el mundo. Incluso en sus últimos años mantenía una fuerte defensa por la preservación del folclor y la tradición musical de su país.

“La música ancestral es la que llega al cielo”, dijo la cantante en una entrevista realizada en 2018 en Mompox, donde también expresó su preocupación por la pérdida de las raíces musicales tradicionales frente a otros géneros contemporáneos.

Los hijos de la artista informaron que sus restos serán trasladados desde México a Bogotá el próximo 27 de mayo, fecha en la que se realizará un homenaje póstumo de cuerpo presente en el Capitolio Nacional para despedir a una de las voces más importantes de la música colombiana.

¿Cuáles son las canciones más conocidas de Totó la Momposina?

Durante más de seis décadas, Totó la Momposina se convirtió en una de las principales embajadoras de la música tradicional colombiana.

La cantante quedó grabada en la cultura popular gracias a temas como ‘El pescador’, ‘Yo me llamo cumbia’, ‘Aguacero de mayo’ y ‘Rosa’, canción que interpretó junto a Carlos Vives y Magín Díaz.

También colaboró con Calle 13 en ‘Latinoamérica’, una de las canciones más representativas del orgullo e identidad latinoamericana.

Totó la momposina era conocida como 'al reina del folclore', ella participó en la interpretación de 'Rosa, que linda eres'. (Foto: EFE) (Ricardo Maldonado Rozo/EFE)

¿Quién fue Totó la Momposina?

Totó la Momposina nació el 15 de agosto de 1940 en Talaigua, Bolívar, como Sonia Bazanta Vides. Provenía de una familia ligada profundamente a la música: su madre, Livia Vides, era cantora y bailarina; su padre, Daniel Bazanta, percusionista; mientras que su abuelo dirigía una banda musical en la región de Magangué.

Desde niña comenzó a cantar en pueblos ribereños del río Magdalena y poco a poco construyó un estilo único alimentado por influencias africanas e indígenas. Con el tiempo fue reconocida como una “cantadora”, término utilizado para quienes preservan y transmiten la tradición oral y musical de sus comunidades.

La violencia que golpeó a Colombia a mediados del siglo XX obligó a su familia a desplazarse hacia Bogotá. Ahí, la casa de los Bazanta Vides terminó convertida en un punto de encuentro para músicos, artistas y estudiantes interesados en mantener vivas las raíces culturales del Caribe colombiano.

A finales de los años setenta, Totó recorrió pueblos del río Magdalena junto a la antropóloga Gloria Triana para aprender directamente de cantadoras y tamboreros tradicionales, experiencia que marcó profundamente su visión artística y reforzó su compromiso con la preservación cultural.

Su reconocimiento internacional llegó en 1982, cuando acompañó a Gabriel García Márquez a la ceremonia del Premio Nobel de Literatura en Estocolmo. El escritor quería mostrarle al mundo cómo sonaba el Caribe colombiano y eligió a Totó para representar esa esencia musical.

Después de aquel viaje, la cantante vivió una temporada en París y estudió historia de la danza, coreografía y organización de espectáculos en La Sorbona, experiencia que ayudó a consolidar todavía más su carrera internacional.

A lo largo de su trayectoria grabó discos emblemáticos como ‘La Candela Viva’, ‘Pacantó’ y ‘La Bodega’, además de presentarse en importantes festivales internacionales. En 2013 recibió el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical por su contribución a la preservación y difusión de la música folclórica.

Aunque alcanzó fama mundial, Totó nunca abandonó su misión de defender la música tradicional. “Apoyar el folclor de Colombia y de todas partes” era parte de su filosofía para evitar que esas expresiones desaparecieran con el paso del tiempo.

Su despedida oficial de los escenarios ocurrió en 2022 durante el Festival Cordillera en Bogotá, donde compartió escenario con Adriana Lucía y Nidia Góngora en un concierto que terminó convertido en homenaje a su legado musical y cultural.