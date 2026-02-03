¿Rusia ‘le da la espalda’ a Cuba? Sugiere a La Habana que encuentre ‘nuevos proveedores’ de petróleo

Personas cargan gasolina mientras otros esperan detrás en una larga fila en La Habana, Cuba. (Foto: AP)

¿Rusia ‘abandona’ a Cuba? El embajador ruso en La Habana, Viktor Koronelli, reconoció que la isla atraviesa desde hace años “un agudo déficit de petróleo y sus derivados”, pero guardó silencio sobre un posible envío de petróleo.

Viktor Koronelli explicó que la producción nacional apenas cubre “aproximadamente un tercio de las necesidades existentes” en Cuba, lo que obliga al país a depender en gran medida de las importaciones.

Aunque destacó los esfuerzos del gobierno cubano por aumentar la extracción interna de crudo, en particular de la empresa rusa Zarubezhneft, admitió que estos avances “aun así no resultan suficientes”.

Sin embargo, recalcó que el futuro energético de Cuba dependerá de la rapidez con la que la isla logre encontrar proveedores alternativos de petróleo y que puedan sustituir los envíos venezolanos.

“En gran medida dependerá de la rapidez con la que la dirección cubana pueda encontrar proveedores alternativos de petróleo y productos petroleros que, en una u otra medida, puedan sustituir los suministros procedentes de Venezuela”, escribió.

Expertos aseguran que más que ofrecer una solución, Moscú traslada la responsabilidad a La Habana, sugiriendo que diversifique sus fuentes de suministro en un mercado internacional cada vez más complejo por las amenazas de Trump.

Rusia defiende a Cuba y rechaza presión económica o militar de Trump contra la isla

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en la que confirmó el rechazo de Rusia a cualquier presión -económica o militar- contra Cuba, y alertó ante el deterioro de la situación humanitaria en la isla.

“La parte rusa confirmó la posición de principios respecto a la inadmisibilidad de presiones económicas o militares contra Cuba, incluyendo los obstáculos a los suministros de combustible a la isla”, informó la diplomacia rusa en un comunicado.

Según Rusia, eso “podría conducir a un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país”.

El funcionario ruso añadió que durante la conversación ambos ministros “abordaron temas prioritarios de la cooperación bilateral y la agenda internacional”.

Lavrov expresó a Rodríguez “la firme disposición de continuar ayudando a Cuba con todo el apoyo político y material necesario”.

Con información de EFE