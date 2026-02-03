Oye chico, nadie quiere ir a Cuba: Apagones y falta de alimento dejan a la isla sin turistas

Uno de los pocos motores económicos que funcionan en Cuba está fallando, ya que Estados Unidos está tomando medidas para impedir que el combustible y la financiación lleguen a la isla.

Cuba se enfría tras falta de petróleo

Los viajes internacionales a Cuba cayeron a mínimos históricos el año pasado, informó el lunes el instituto nacional de estadísticas , mientras los problemas económicos más amplios de la nación caribeña pesan sobre una industria que es una fuente vital de divisas.

Alrededor de 1.8 millones de viajeros visitaron la isla en 2025. Esa es la cifra más baja en más de dos décadas, excluyendo los años de pandemia de 2020 a 2022, cuando los viajes internacionales se suspendieron en gran medida.

Las llegadas de visitantes cayeron un 18% en comparación con 2024 y fueron un 62% inferiores al récord de 4,7 millones de visitantes que recibió la isla en 2018.

“La tormenta perfecta ha azotado a Cuba”, dijo Paolo Spadoni , profesor de ciencias sociales de la Universidad de Augusta, quien estudia la isla y su sector turístico. “Está sufriendo el impacto de factores externos e internos que han llegado en el peor momento posible”.

Incluso antes del último ataque estadounidense a su economía, Cuba se encontraba sumida en una profunda recesión y una crisis económica que ha provocado apagones generalizados y escasez de productos básicos.

Con la esperanza de captar divisas, el gobierno ha invertido cuantiosamente en nuevos hoteles que pocos residentes locales pueden permitirse y que ahora se encuentran prácticamente vacíos.

El año pasado, por ejemplo, se inauguró en La Habana un hotel de lujo de 42 pisos y 594 habitaciones conocido como Torre K, incluso cuando la ocupación hotelera promedio a nivel nacional era de poco más del 20%, según estadísticas gubernamentales.

Las perspectivas económicas de Cuba se han agravado aún más desde el 3 de enero, cuando las fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y suspendieron las exportaciones cruciales de combustible del país sudamericano a su aliado en La Habana. El presidente estadounidense, Donald Trump, también amenaza con imponer aranceles a otras naciones que acudan a Cuba para recibir ayuda energética.

Incluso los viajeros que se encuentran refugiados en complejos turísticos de playa administrados por el gobierno —con sus propios generadores y acceso preferencial a los suministros— están sintiendo el impacto.

Krista Craig, de 46 años y residente de Toronto, viaja a Cuba desde 2018 y regresó con su esposo en diciembre. El resort que frecuenta en Cayo Coco, una lengua de tierra en la costa norte de la isla, suele estar abarrotado con unos 350 turistas. Esta vez, había menos de 100. “Pasó de estar siempre lleno a estar prácticamente vacío”, comentó.

En su última visita, llevó 38,5 kg (85 libras) de medicamentos, alimentos y artículos solicitados por el personal del hotel. En particular, comentó que necesitaban masajes musculares, antibióticos y analgésicos para tratar las enfermedades transmitidas por mosquitos que azotan Cuba. Si bien su complejo turístico se fumigaba regularmente y no tenía problemas de mosquitos, gran parte del personal comentó que sus familias estaban sufriendo.

Craig dijo que había tenido dudas sobre el viaje, preocupada por si gran parte de su dinero acababa en las arcas del gobierno autoritario. Pero citó a la gente de la isla como motivo de su regreso.

“Los trabajadores del hotel apoyan a sus familias y están muy agradecidos con la gente que sigue viajando”, dijo. “Apenas llegan a fin de mes y definitivamente no lo harían si el turismo sigue bajando”.

Canadienses prefieren visitar Cuba

Canadá sigue siendo la mayor fuente de turismo, seguido por los cubanos residentes en el extranjero y los rusos, dijo el gobierno.

Cuba atribuye la caída del turismo a las prolongadas sanciones económicas de Estados Unidos, que aumentan los costos y dificultan que la isla importe bienes.

En diciembre, el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, informó a los legisladores que se proyectaba que el turismo generaría $917 millones en 2025, una cifra inferior a la meta de $1.2 mil millones. Aun así, la industria es uno de los pilares principales del sector servicios, que representa alrededor del 70% del producto interno bruto.

La administración Trump ha dificultado que los ciudadanos estadounidenses viajen a la isla, y las políticas de inmigración más estrictas significan que los cubanos con tarjetas verdes se muestran cautelosos a la hora de volver a casa a visitarla, dijo Spadoni.

Washington también castiga a los extranjeros. Los europeos que viajan a Cuba, por ejemplo, quedan excluidos del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, lo que les da derecho a entrar a Estados Unidos sin visa tradicional.

La escasez de turismo convierte a Cuba en una excepción regional. Lugares como República Dominicana y Puerto Rico, así como destinos de playa en las Antillas Mayores, reportaron recientemente cifras récord de turismo. Y muchas de las islas más pequeñas del Caribe están experimentando una fuerte demanda.

James Hepple , director general de Tourism Analytics, que estudia las tendencias de viajes en el Caribe, afirmó que no sorprende que Cuba esté perdiendo ante la competencia. “Puede que sus hoteles sean atractivos y estén en playas hermosas, pero el modelo de negocio no funciona”, afirmó.

El ejército controla la mayor parte de la industria turística, pero ha estado construyendo en exceso y tiene dificultades económicas, lo que significa que el mantenimiento de las propiedades y la calidad de la comida están empeorando. “El dinero no llega, así que no pueden invertir, y se está produciendo una espiral descendente”, dijo.

Quizás lo más preocupante, dijo Hepple, son las señales de que la delincuencia menor está aumentando en una isla reconocida desde hace mucho tiempo por su seguridad. “Solía ​​visitar Cuba y me sentía muy seguro allí”, dijo. “Ahora ya no es así. La delincuencia callejera ha aumentado y el acoso a los turistas también, porque todos necesitan dinero”.

Darren Toderan, de 63 años y originario de Vancouver, viaja a Cuba desde 1993 y ha hecho amigos por toda la isla. Mientras se aloja en un resort en la costa sur, se asegura de visitar a las familias del pueblo y llevarles comida, medicinas y otros suministros. Ha visto cómo pasan días sin electricidad y carecen de prácticamente todo. Al igual que Craig, siempre viaja con provisiones extra para regalar.

“¿Quiero apoyar al régimen comunista? No”, dijo. “Pero sin turistas, la población sufre aún más”.