Bukele le da la razón a Trump: Asegura que en América Latina los cárteles controlan gobiernos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dado de qué hablar en estos últimos días luego de sus críticas a la estrategia de seguridad en México, aunque sus comentarios no se han limitado a una sola nación, sino también al resto de Latinoamérica.

El viernes por la noche, Bukele compartió un mensaje dirigido a empresarios extranjeros en el que afirmó que los países de esta región sí tienen la capacidad de erradicar a los grupos del crimen organizado, pero que no lo hacen porque los cárteles han tomado el control de los gobiernos.

"Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia“, declaró el mandatario salvadoreño en un fragmento de video publicado en sus redes sociales.

"Es absurdo. El leviatán, el Estado siempre es más fuerte que cualquier organización criminal“, agregó, poniendo como ejemplo su política de ”mano dura” contra las pandillas en El Salvador.

“Nosotros lo demostramos. Era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio”, sostuvo Bukele, quien rechazó la idea de que la falta de control estatal sea culpa del narcotráfico o de la extensión de territorio.

Como argumento, el presidente salvadoreño comparó la situación de América Latina con Europa y Estados Unidos, y señaló que en estos lugares también hay consumo de drogas y criminalidad, pero que a diferencia de países como México, Colombia o Brasil, estos no están dominados por los cárteles de la droga.

“En Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Muchísimo mayor, (drogas) legales e ilegales. Y no hay cárteles. (...) Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de adicción a las drogas, de pobreza, etc., no tiene ni un solo milímetro controlado por un cártel. (...) Y aquí, en Latinoamérica, controlan sectores grandes de México, de Colombia y de Brasil”, señaló Bukele.

Finalmente, Bukele sugirió que la explicación para esta situación es que los cárteles hayan logrado infiltrarse en los gobiernos, permitiendo su expansión y control.

Claudia Sheinbaum responde a Bukele y pide “respeto” para México

En respuesta a lo dicho por Bukele, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió respeto a su homólogo salvadoreño y aseguró que puede contenerse la violencia estado por estado como él lo ha hecho en su país.

“Él fue electo por su pueblo, pero al mismo tiempo pedimos respeto para México. Respeto, siempre respeto. Es la característica de la diplomacia. Entonces, respeto a lo que hacemos en nuestro país”, zanjó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana reaccionó así a las declaraciones de Bukele, quien el jueves se pronunció sobre la inseguridad que vive México.

“28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes?”, cuestionó Bukele en X.

