¿Cuál es el ‘método Bukele’ contra la corrupción?: ‘No seré el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones’

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó recientemente al Gobierno de nuestro país, luego de cuestionar por qué no pueden combatir la inseguridad en un estado.

“28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes?”, dijo Bukele en redes sociales.

Bukele ha sido conocido por aplicar medidas extremas de seguridad para combatir a las pandillas de su país y encerrar a las personas en prisiones de máxima seguridad y condiciones de vida cuestionables.

Ahora, el mandatario centroamericano busca combatir la corrupción en su país investigando a quiénes forman parte del Poder Ejecutivo.

En un video compartido en redes sociales, Bukele citó a miembros del Ejecutivo, junto con el fiscal general. “Le quiero pedir ante el público que investiguemos a todos los que están acá, para atrás y para adelante”, dijo el mandatario.

“Yo me imagino que no hay problema ¿no? hay algo a lo que le tengo miedo y es a dejar un mal legado, hay muchos presidentes buenos y malos, la mayoría han sido recordados como ladrones, yo no quiero ser recordado como ladrón, entonces yo no robo porque no quiero ser recordado como corrupto o ladrón”, agregó Bukele.

Explicó que hubo un presidente, el presidente Duarte, que no fue ladrón, pero se rodeó de ladrones. “Qué tonto fue porque era la esperanza el pueblo, no tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones, a mí no me va a pasar eso” sentenció.

Bukele aseguró que no será un presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. “Que me recuerden como el presidente que no robó y no dejó que robaran y el que roba lo metió a la cárcel, ya hay un par que está en la cárcel”, finalizó el mandatario.

Claudia Sheinbaum aseguró en su conferencia de prensa que ‘no va a entrar en debate’ con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, después de que lanzara críticas sobre la situación de inseguridad en México.

“La verdad es que podríamos hacer todo un debate de la forma en que ellos (los salvadoreños) lo están afrontando, pero al mismo tiempo pedimos respeto para México, respeto siempre, respeto es la característica de la diplomacia, entonces respeto a lo que hacemos en nuestro país”, expresó.