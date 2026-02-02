‘Ni pa’ los buenos días’: Cuba niega conversación con Estados Unidos

En la imagen, el presidente de Cuba Díaz-Canel y su homólogo Donald Trump. Cuba negó conversaciones con EU, que ha lanzado diversas amenazas.

Cuba no tiene una mesa de diálogo con Estados Unidos de cara a las tensiones ocasionadas luego de que el presidente Donald Trump incrementara drásticamente las sanciones a la nación caribeña la semana pasada, afirmó el lunes un alto funcionario isleño.

Los intercambios de mensajes y las conversaciones son las habituales (migración y drogas sobre todo) en el marco de las relaciones diplomáticas bilaterales, dijo en una entrevista con The Associated Press el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío.

Cuba niega negociaciones con EU

“Si me preguntan si hoy tenemos una mesa de diálogo (con Estados Unidos), no la tenemos”, indicó enfático Fernández de Cossío, aunque reiteró que están dispuestos “a mantener ese diálogo informal con los Estados Unidos” para discutir “las diferencias”, respetando el modelo político de la isla.

Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva por la cual amenazó con imponer aranceles a los países que se atrevieran a vender o entregar petróleo a Cuba, un giro de tuerca en las sanciones contra Cuba impuestas hace más de seis décadas para presionar a un cambio en el país.

El fin de semana Trump señaló, además, que Estados Unidos ya había comenzado una conversación con los líderes cubanos mientras su gobierno intenta cortar su suministro de petróleo procedentes de Venezuela y México. El mandatario sugirió que eso obligaría a Cuba a sentarse a la mesa de negociaciones.

“Cuba es un país pacífico”, dijo Fernández de Cossío. “Solo deseamos relacionarnos con Estados Unidos como nos relacionamos con el resto del mundo. Estados Unidos es la excepción hoy.”

Cuba se reserva que estrategia tomará para evitar apagones

Cuando se le preguntó a Fernández de Cossío, cuánto tiempo podrá Cuba soportar las condiciones actuales, dadas la aguda crisis económica que ya vive la isla en los últimos años —con severos apagones y desabastecimiento—, aseguró que no podía revelar “ninguna vía” que tenga la isla para garantizar el suministro de petróleo.

“Cuba, por supuesto, se está preparando con creatividad, con estoicismo y con austeridad”, señaló.

La isla produce apenas el 40% del crudo que necesita para su economía, y hasta comienzos de enero dependía de las importaciones de Venezuela, México y Rusia. La intensidad de las sanciones le ocasionó 7 mil 556 millones de dólares en pérdidas para el ciclo entre marzo del 2024 y febrero del 2025, un 49% superiores con relación a igual período anterior, según las autoridades.

En los últimos seis años, la isla perdió un 15% de su Producto Interno Bruto, el resultado fue además una fuerte migración.

Tras firmar la orden para imponer aranceles Trump dijo que Cuba era una nación “en quiebra” y que no sobreviviría sin el apoyo de Venezuela, su gran aliada en las últimas décadas, luego del ataque estadounidense que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro, el 3 de enero. El líder republicano conminó a la isla a negociar con Estados Unidos antes de que fuera demasiado “tarde”.

Desafían a Trump: Rusia y México ofrecen apoyos

El lunes, la embajada de Rusia en Cuba informó que el canciller cubano Bruno Rodríguez y su homólogo Sergei Larov mantuvieron una conversación telefónica luego de la decisión estadounidense de imponer aranceles.

“Se expresó la firme disposición a continuar brindando a Cuba el apoyo político y material”, expresó la sede diplomática en su página de la red social X. No ofreció detalles concretos de la ayuda.

El domingo, la presidenta de México Claudia Sheinbaum informó que enviaría alimentos y ayuda humanitaria a Cuba, señalando que su gobierno intentaba resolver “de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo” hacia la nación caribeña.

Sheinbaum dijo que la Marina mexicana se encargará del envío de la cooperación, al tiempo que expresó inquietud por la afectación que podría generarle a la isla. México también enfrenta complejas relaciones con su principal socio comercial, Estados Unidos, en medio de las negociaciones para la renovación del tratado de libre comercio que ambos comparten con Canadá.

Diplomático de EU se pasea por Cuba pese a tensiones

Paralelamente videos en redes sociales mostraron a cubanos molestos con la presencia del encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, durante su visita el fin de semana a la ciudad de Camagüey en el centro del país.

En los últimos meses, Hammer ha estado viajando por toda la isla, publicando breves vídeos sobre sus reuniones con cubanos, visitando casas de disidentes de provincia y expresando abiertamente su oposición al gobierno cubano. Hasta ahora los viajes habían transcurrido sin incidentes.

“¡Abajo el bloqueo! (las sanciones)”, “Terrorista”, ¡Asesino!" y “¡Marioneta de Trump!”, le gritó un grupo de pobladores en Camagüey.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos exigió el lunes que Cuba “detuviera sus actos represivos de enviar individuos para interferir en el trabajo diplomático de Hammer y otros miembros de la Embajada”.