Cuba al borde de la crisis energética: ¿Para cuántas semanas aguantan sus reservas de petróleo?

El gobierno de Venezuela rechazó que EU imponga aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba. (Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa)

Cuba podría enfrentar una grave crisis energética en los próximos meses debido a la disminución en las exportaciones de petróleo hacia La Habana. El país depende de importaciones para más del 60 por ciento de su consumo energético, y la reducción de los suministros ha dejado al sistema eléctrico bajo presión.

La situación se ha agravado con el bloqueo de Estados Unidos a los envíos de crudo desde Venezuela y las crecientes dificultades con las entregas desde México, que se ha convertido en el principal proveedor de petróleo a Cuba tras la interrupción de los suministros venezolanos.

Este escenario ha colocado a la isla en una situación especialmente vulnerable. Si no se reanudan las entregas de crudo a Cuba, el país podría enfrentar un severo racionamiento de energía, en un contexto en el que los apagones se han vuelto casi cotidianos. En varias zonas, los cortes superan las 20 horas diarias, afectando escuelas, hospitales, industrias y hogares.

Expertos advierten que, sin una solución de fondo, la crisis energética podría extenderse a sectores clave como el transporte, la agricultura y la distribución de alimentos, con consecuencias de largo alcance para la economía y la estabilidad social del país.

Crisis energética en Cuba: reservas, apagones y riesgo social

Según la firma especializada Kpler, Cuba dispone actualmente de alrededor de 460 mil barriles en inventarios, a los que se suma un único cargamento recibido desde México en enero. Con los niveles actuales de consumo, estas reservas resultan insuficientes para sostener la actividad productiva y el suministro eléctrico.

En lo que va de 2026, el país solo ha recibido 84 mil 900 barriles de crudo procedentes de un envío mexicano realizado el 9 de enero, lo que equivale a poco más de 3 mil barriles diarios. Esta cifra contrasta con el promedio de 37 mil barriles diarios que recibía en 2025 desde distintos proveedores.

Victoria Grabenwöger, analista de Kpler, explicó al Financial Times que, al sumar los inventarios disponibles con el cargamento recibido, la isla podría operar apenas entre 15 y 20 días. Superado ese plazo, el sistema energético enfrentaría una paralización parcial o total.

Cuba también enfrenta una escasez crítica de fueloil, indispensable para la generación eléctrica. Venezuela, su principal proveedor, no ha enviado este insumo desde noviembre, lo que agrava aún más el problema.

Expertos como Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, advierten que el país tiene “una gran crisis en sus manos” si no llegan nuevos suministros en el corto plazo. Sin energía suficiente, la producción agrícola, la distribución de alimentos y el funcionamiento hospitalario se ven directamente comprometidos.

México, Estados Unidos y Venezuela: el juego geopolítico del petróleo

Históricamente, Cuba dependió en gran medida del petróleo venezolano, que llegó a promediar más de 46 mil 500 barriles diarios en diciembre pasado. Sin embargo, tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, los envíos se interrumpieron por completo.

Ante este escenario, México se convirtió en el principal proveedor, aunque bajo una creciente presión diplomática de Washington. El presidente estadounidense Donald Trump ha prometido cortar el suministro a La Habana y ha advertido que el régimen cubano está “muy cerca de fracasar”.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la suspensión de algunos envíos fue una “decisión soberana”, aunque posteriormente aseguró que los contratos con Pemex y la ayuda humanitaria continuaban vigentes. Aun así, persisten dudas sobre la continuidad real de estos apoyos.

Analistas entrevistados por el Financial Times señalan que México enfrenta un dilema estratégico: este año se renegociará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mientras que la amenaza de un posible bloqueo petrolero total ha generado un clima de cautela en torno a las exportaciones hacia Cuba.

Gonzalo Monroy, consultor energético, afirmó que sin el respaldo venezolano y con México bajo presión, “Cuba tiene un problema gravísimo”, pues carece de alternativas inmediatas para sustituir estos suministros.