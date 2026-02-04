Pese a sanciones de Trump: Putin ‘presume’ comercio récord con China en diálogo con Xi Jinping

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, elogiaron los lazos entre sus países como “ejemplares” durante sus primeras conversaciones directas del año.

“El vínculo en política exterior entre Moscú y Pekín sigue siendo un importante factor estabilizador”, declaró Putin el miércoles, en declaraciones televisadas desde la videollamada entre ambos líderes. “Estamos dispuestos a mantener la coordinación más estrecha posible en asuntos globales y regionales”.

Subrayan volumen récord del comercio bilateral

El líder ruso afirmó que, si bien el comercio bilateral disminuyó ligeramente el año pasado, superó con creces los 200 mil millones de dólares durante tres años consecutivos. El comercio total entre China y Rusia en 2025 ascendió a 228 mil millones de dólares, una caída de 6.9 por ciento frente al año anterior, según datos de las aduanas chinas.

Xi dijo a Putin que China será más proactiva en la apertura económica, según informó la Televisión Central de China. También afirmó estar listo para desarrollar un nuevo y ambicioso plan con el fin de impulsar las relaciones bilaterales, de acuerdo con una transcripción de las declaraciones difundida por el Kremlin.

Putin y Xi se reunieron por última vez en septiembre, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Beijing, así como en un desfile militar conmemorativo de la victoria en la Segunda Guerra Mundial.

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, sanciones occidentales sin precedentes empujaron a Moscú a incrementar los lazos comerciales con China, mientras ambos líderes buscaron presentar un frente unido en su desafío al orden mundial liderado por Estados Unidos.

Putin también elogió la introducción de viajes sin visado entre Rusia y China durante la videoconferencia.

Videoconferencia antes de que expire el START III

La videoconferencia entre los mandatarios de China y Rusia se da en el marco del fin del START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y Estados Unidos.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, explicó que la videoconferencia es una tradición que se mantiene desde 2020. Añadió que la agenda incluye tanto asuntos bilaterales como internacionales.

Tanto Rusia como China llamaron al presidente de EU, Donald Trump, a prolongar durante un año el cumplimiento de los límites contemplados por el START III, en línea con la propuesta de Putin. Aunque el estadounidense no ha respondido a la iniciativa e insiste en que China se sume a un nuevo tratado de desarme estratégico.

Con información de EFE.