Putin ‘corre’ con China por apoyo militar y económico ante presiones de Trump

Putin espera reunirse con sus aliados en busca de apoyo económico y militar en medio de las presiones de Trump. (EFE)

El presidente ruso, Vladímir Putin, viajará el domingo a China en busca del apoyo político, militar y económico de sus principales aliados y socios asiáticos, de lo que depende directamente el éxito de la maquinaria de guerra rusa en Ucrania.

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pierden fuerza si el Kremlin sigue recibiendo armamento, munición y drones norcoreanos e iraníes, así como petrorrublos por medio de las exportaciones de crudo a China e India, que alcanzaron los 115 millones de dólares en 2024.

El aislamiento ruso, evidente en Occidente, no se replica en la región de Asia-Pacífico, donde el Kremlin cuenta con muchos aliados entre los regímenes autoritarios de la zona.

Xi Jinping y Vladímir Putin se reunirán el próximo 2 de septiembre. (Sputnik/AFP/Getty Images | Archivo) (Bloomberg)

Putin se reunirá el martes en Pekín con el líder chino, Xi Jinping, con quien abordará, entre otros temas, las relaciones con Estados Unidos. En el encuentro también participará el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov.

Según el Kremlin, el líder ruso mantendrá también contactos durante su estancia en el gigante asiático con los líderes de India, Irán, Turquía y, posiblemente, Corea del Norte.

¿Cuál será el objetivo de la reunión de los gigantes asiáticos?

Putin participará el lunes en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), creada por China y Rusia, que aceptó en su seno en los últimos diez años a India, Pakistán e Irán.

La reunión servirá como plataforma para presentar un frente común ante las medidas unilaterales de la Casa Blanca, especialmente en el plano comercial, donde Trump utiliza los aranceles como herramienta de presión.

Además, Putin aprovechará la ocasión para agradecer personalmente a Xi y al primer ministro indio, Narendra Modi, su compromiso con las importaciones de crudo ruso, pese a las amenazas de Washington.

La Administración estadounidense no castigó finalmente a China, ya que ambos países declararon una tregua en su guerra comercial. Sin embargo, esta semana impuso un segundo arancel del 25 por ciento contra India por sus compras de petróleo ruso.

India y Pekín ‘ignoran’ sanciones de Trump por compra de petróleo ruso

Delhi redujo inicialmente sus importaciones en tres veces, pero poco antes de la visita del jefe de la diplomacia india a Moscú se supo que contrató nuevos cargamentos de petróleo ruso para los próximos meses.

Pekín también incrementó sus compras de crudo, aunque sin reemplazar por completo a la India, que recibe de Rusia un tercio de todas sus importaciones.

Aunque Rusia utilizó la ruta ártica para eludir las sanciones occidentales contra la llamada “flota fantasma”, el comercio bilateral con China cayó un 8 por ciento en el primer semestre, algo que no ocurría desde hace años.

Estos ingresos resultan fundamentales para el Estado ruso, que los necesita para sostener el esfuerzo bélico en Ucrania, justo cuando la economía nacional creció apenas por encima del 1 por ciento en el primer semestre, frente al 4.2 por ciento del ejercicio anterior.

Putin volverá a reunirse con Kim

Putin también aprovechará el viaje para reencontrarse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, con quien celebró en 2024 una histórica cumbre en Pionyang, durante su primera visita al país en un cuarto de siglo.

En los últimos dos años, Corea del Norte se convirtió en el principal suministrador de armamento y munición al Ejército ruso. A esto se suman miles de tropas que participaron en la liberación de la región de Kursk.

Kim repitió en los últimos meses que su país seguirá apoyando con todas sus fuerzas a Rusia para que gane su guerra con el país vecino.

La última vez que Putin y Kim se reunieron fue en 2024 en la cumbre en Pionyang. (Andrey Rudakov/Photographer: Andrey Rudakov/Blo)

Mientras tanto, para Kim, la nueva alianza con Moscú resulta crucial, ya que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión, algo que el Kremlin, por ejemplo, nunca firmó con Irán.

Trump, quien ya expresó su deseo de entrevistarse de nuevo con el líder comunista, sabe que Kim cuenta con el respaldo militar de Putin.

Reunión para limar asperezas con Irán

En cuanto a Irán, cuyo líder, Masud Pezeshkian, también asistirá a la cumbre en Pekín, las relaciones con Moscú parecen haber sufrido un leve enfriamiento, pese a la firma meses atrás de un acuerdo de asociación estratégica.

El Kremlin no reaccionó cuando, primero Israel y después EU, atacaron instalaciones militares y nucleares de la república islámica, con el argumento de que Teherán no solicitó ayuda a Moscú.

Aunque también es cierto que las propuestas de mediación de Putin ante el Ayatolá y ante Hamás en Gaza fueron ignoradas por Washington.

Putin conversará en Pekín con Pezeshkian sobre el programa nuclear iraní, con el que Moscú se mostró dispuesto a cooperar, trasladando a territorio ruso los excesos de uranio enriquecido para evitar un conflicto.

Aun así, Putin priorizó su relación pragmática con Trump, a quien convenció en su cumbre en Alaska para que no impusiera sanciones a Moscú, siempre que no declarara un alto el fuego en Ucrania.