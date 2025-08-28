Reunión ‘histórica’ en Oriente: Kim Jong-un saldrá de Corea para reunirse en China con Putin y Xi Jinping

El líder norcoreano, Kim Jong-un, visitará China para el desfile militar el 3 de septiembre, un viaje poco común que lo colocaría junto a otros líderes mundiales asistentes, incluido el presidente ruso Vladimir Putin.

Kim visitará próximamente la República Popular China por invitación de Xi Jinping para participar en las celebraciones del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, según informó el jueves la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), la agencia oficial norcoreana. La agencia estatal china de noticias Xinhua también informó sobre el viaje de Kim.

El desfile para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial es un evento importante en el calendario político del presidente chino Xi, quien estará en el centro de gran parte de la actividad en la Plaza de Tiananmen.

“China y la RPDC son vecinos amigos, unidos por montañas”, declaró el jueves el ministro adjunto de Asuntos Exteriores, Hong Lei, en una sesión informativa, refiriéndose a Corea del Norte por su nombre oficial. “China está dispuesta a colaborar con la RPDC para seguir fortaleciendo los intercambios y la cooperación e impulsar el desarrollo socialista”.

Pekín ha sido el principal apoyo de Corea del Norte durante años, brindándole un salvavidas que ha mantenido a flote su economía. Estados Unidos y sus socios han instado repetidamente a Pekín a usar su influencia sobre Corea del Norte para frenar las ambiciones nucleares de Kim.

Kim y Xi no se han reunido en persona desde junio de 2019, cuando el líder chino visitó Pyongyang y pidió la desnuclearización de la península de Corea. Antes de eso, Kim viajó a Pekín cuatro veces en diez meses para buscar el apoyo de China para restablecer las relaciones con Estados Unidos y Corea del Sur.

Los lazos rusos de Kim Jong-un

En los últimos años, Corea del Norte se ha acercado a Rusia. Funcionarios estadounidenses y surcoreanos afirman que Pyongyang ha suministrado armas y tropas para apoyar la guerra de Moscú contra Ucrania. Esta próxima visita será el primer viaje al extranjero de Kim desde sus conversaciones con Putin en 2023, y el primero a China desde enero de 2019.

La aparición de Kim junto a Putin y Xi subrayará los crecientes lazos entre los tres líderes y señalará su disposición a coordinarse más abiertamente para desafiar las normas internacionales impuestas por Estados Unidos. Para Kim, el viaje eleva la posición diplomática de Corea del Norte, dándole a Pyongyang un lugar en la mesa con algunos de los líderes más poderosos del mundo.

La visita de Kim Jong-un a Pekín tiene múltiples propósitos. Le permite renovar lazos con Xi Jinping, a quien no conoce en persona desde 2019 y con quien las relaciones se han enfriado en relación con su creciente colaboración con Vladimir Putin, afirmó Patricia M. Kim, investigadora del Centro John L. Thornton de China y de la Brookings Institution.

“Al mismo tiempo, la visita proyecta una imagen de apoyo de los dos principales rivales estratégicos de Washington, China y Rusia, lo que aumenta la influencia de Kim en un momento en que el presidente Trump busca reunirse con él”, añadió.

Xinhua publicó este jueves la lista completa de los 26 jefes de Estado y de gobierno extranjeros que asistirán al evento, entre ellos los líderes de Vietnam, Indonesia, Malasia, Pakistán, Bielorrusia, Irán, Serbia y Eslovaquia. Corea del Sur estará representada por el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik.

Aun así, el acercamiento de Pyongyang con Moscú plantea un dilema para Xi Jinping. Ha intentado proyectar neutralidad en la guerra en Ucrania, al tiempo que busca mejorar las relaciones con Estados Unidos y sus aliados. Dado que la economía china, en crisis, aún depende de las exportaciones, Xi tiene interés en mantener la estabilidad de las relaciones exteriores.

El anuncio del viaje de Kim se produce apenas unos días después de que el presidente Donald Trump dijera que le gustaría reunirse con el líder norcoreano este año, promocionando su “muy buena relación“.

Trump se reunió con Kim tres veces durante su primer mandato, pero los encuentros no lograron persuadir al líder norcoreano a reducir su programa de armas nucleares.