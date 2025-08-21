Revelan base de misiles ‘secreta’ de Corea del Norte: Estaría cerca de China y tendría más de 20 años

Corea del Norte llevaría más de 20 años operando una base de misiles de largo alcande en secreto.

Corea del Norte ha construido y operado silenciosamente una extensa base de misiles de largo alcance cerca de la frontera con China que almacena las armas estratégicas más avanzadas de Kim Jong Un, lo que demuestra los continuos esfuerzos del régimen por mejorar sus capacidades de ataque nuclear, afirmó un grupo de expertos.

La base de Sinpung, provincia de Pyongan del Norte, ubicada a 27 kilómetros (17 millas) de la frontera con China, probablemente alberga una unidad del tamaño de una brigada equipada con entre seis y nueve misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear y sus lanzadores móviles, según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales publicado el miércoles. “Estos misiles representan una amenaza nuclear potencial para Asia Oriental y el territorio continental de Estados Unidos”, señala el informe.

“Las evaluaciones actuales indican que, en tiempos de crisis o guerra, estos lanzadores y misiles saldrán de la base, se reunirán con unidades especiales de almacenamiento y transporte de ojivas y realizarán operaciones de lanzamiento desde sitios dispersos y previamente estudiados”, agregó el informe, citando imágenes satelitales.

La construcción de la base comenzó alrededor de 2004 y las instalaciones estaban prácticamente terminadas y operativas en 2014, según el informe, añadiendo que el complejo parece haber sido desarrollado continuamente desde entonces.

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo que está monitoreando de cerca las actividades nucleares y de misiles de Corea del Norte, sin dar más detalles.

La base de misiles recién descubierta pone de relieve la creciente amenaza nuclear y las intenciones estratégicas del régimen. También subraya la cruda realidad de que el arsenal nuclear de Corea del Norte podría ser mayor, estar más disperso y tener mayor capacidad de supervivencia de lo que se creía.

Su ubicación cerca de la frontera con China lo protege aún más de ataques, lo que aumenta el riesgo geopolítico tanto para Washington como para Pekín. Con la construcción en marcha y Corea del Norte envalentonada por la experiencia de combate real en Rusia, este descubrimiento indica que las ambiciones nucleares de Kim Jong-un están creciendo y son cada vez más difíciles de disuadir.

La revelación llega apenas días después de que Kim pidiera una “rápida expansión” del programa de armas nucleares de su país, aumentando las tensiones justo cuando Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron ejercicios militares conjuntos que Pyongyang considera un preludio de la guerra.

El presidente Donald Trump y Kim Jong-un se reunieron en persona tres veces durante el primer mandato del presidente estadounidense, pero esas interacciones no lograron convencer a Kim de frenar el desarrollo de su programa de armas nucleares. Desde entonces, Corea del Norte ha rechazado la idea de reunirse de nuevo con Estados Unidos y se ha convertido en un aliado clave del presidente ruso, Vladímir Putin, apoyando su guerra contra Ucrania.

Kim dijo a principios de esta semana que la única forma de defender la seguridad del país es “hacer que los enemigos teman” a Corea del Norte y que sus capacidades se “expresarán a través de acciones prácticas”.