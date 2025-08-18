Europa ‘hace montón’ a Zelenski para reunión con Trump: ¿Qué concesiones buscan para acuerdo con Rusia?

Sobre la mesa de discusión hay posibles garantías de seguridad al estilo de la OTAN que Ucrania necesitaría para que cualquier paz con Rusia.

El futuro de Ucrania se decide en reunión organizada de forma apresurada para este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca, ya que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski lleva consigo un extraordinario grupo de líderes europeos para mostrar al presidente Donald Trump, un frente unido contra Rusia.

Los pesos pesados políticos europeos fueron excluidos de la cumbre de Trump con Vladimir Putin el viernes pasado, y buscan proteger a Ucrania y al continente de cualquier agresión creciente de Moscú.

Al llegar como grupo, esperan evitar cualquier debacle como la reunión de Zelenski en febrero en la Oficina Oval, donde Trump lo reprendió por no mostrar suficiente gratitud por la ayuda militar estadounidense. La reunión también es una prueba de la relación de Estados Unidos con sus aliados más cercanos después de que la Unión Europea y Reino Unido aceptaran los aumentos arancelarios de Trump en parte porque querían su apoyo en Ucrania.

La demostración de este lunes 18 de agosto es una señal tanto del progreso como de la posible angustia que surge de la reunión en Alaska, ya que muchos de los líderes de Europa acuden a Washington con el objetivo explícito de proteger los intereses de Ucrania, una rara y amplia muestra de fuerza diplomática.

¿Qué dijeron Trump y Zelenski sobre un acuerdo de paz con Rusia?

“Es importante que Estados Unidos acepte trabajar con Europa para proporcionar garantías de seguridad para Ucrania, y por lo tanto para toda Europa”, afirmó Zelenski en X.

Sin embargo, la noche antes de la reunión, Trump pareció poner la carga sobre Zelenski para que aceptara concesiones y sugirió que Ucrania no podría recuperar Crimea, que Rusia se anexionó en 2014, desencadenando un conflicto armado que llevó a su invasión más amplia en 2022.

“El presidente Zelenski de Ucrania puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede continuar luchando”, escribió Trump el domingo 17 de agosto por la noche en las redes sociales. “Recuerden cómo comenzó. No se puede recuperar a Obama dado Crimea (¡hace 12 años, sin que se disparara un tiro!), y NO ENTRAR EN LA OTAN POR PARTE DE UCRANIA. ¡Algunas cosas nunca cambian!”.

Zelenski pareció responder con su propia publicación tarde el domingo, en la que dijo que “todos compartimos un fuerte deseo de terminar esta guerra de forma rápida y confiable”. Continuó diciendo que “la paz debe ser duradera”, no como fue después de que Rusia se apoderó de Crimea y parte del Donbás en el este de Ucrania hace ocho años, y “Putin simplemente lo usó como trampolín para un nuevo ataque”.

La reunión en Alaska arrojó los posibles contornos para detener la guerra en Ucrania, aunque no estaba claro si los términos discutidos serían finalmente aceptables para Zelenskyy o Putin.

Al llegar a Washington, Zelenskyy dijo en otra publicación en redes sociales: “Todos igualmente queremos terminar esta guerra de forma rápida y confiable. Y la paz debe ser duradera”.

Expresó su esperanza de que junto con Estados Unidos y los países europeos, Ucrania pueda obligar a Rusia a una “verdadera paz”.

¿Qué líderes europeos viajan con Zelenski a reunión con Trump?

Se espera que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acompañen a Zelenski a Washington.

Sobre la mesa de discusión hay posibles garantías de seguridad al estilo de la OTAN que Ucrania necesitaría para que cualquier paz con Rusia sea duradera. Putin se opone a que Ucrania se una a la OTAN de manera directa, aunque el equipo de Trump afirma que el líder ruso está abierto a que los aliados acuerden defender a Ucrania si es atacada.

Trump informó a Zelenski y a los aliados europeos poco después de la reunión con Putin, y la publicación de detalles dispersos de las conversaciones pareció irritar al presidente de Estados Unidos, quien había optado por no detallar ningún término en su comparecencia posterior con Putin