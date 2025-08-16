Ahora es el turno de Zelenski: Se reunirá con Trump la próxima semana tras cumbre con Putin

Zelenski y líderes europeos hablaron con Trump mientras el presidente estadounidense regresaba de las conversaciones del viernes en Alaska con Putin. (Fotos: EFE)

El presidente Volodímir Zelenski se reunirá con Donald Trump el lunes, mientras él y sus aliados europeos impulsan una cumbre trilateral con Vladímir Putin, a pesar de las señales de que el líder ruso no está dispuesto a hacer concesiones para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Ucrania reafirma su disposición a trabajar con el máximo esfuerzo para lograr la paz”, dijo Zelenski en una publicación en redes sociales después de una llamada con Trump el sábado.

Trump confirmó la visita del presidente ucraniano a Washington en un mensaje en Truth Social, y dijo que podría programarse una reunión con Putin y Zelenski “si todo resulta bien”.

¿De qué hablaron Trump y Zelenski en llamada tras reunión con Putin?

Zelenski y líderes europeos hablaron con Trump mientras el presidente estadounidense regresaba de las conversaciones del viernes en Alaska con Putin, que no lograron definir una vía para poner fin a la guerra, actualmente en la mitad de su cuarto año.

Aun así, Trump calificó su reunión de productiva y señaló que le diría a Zelenski que hiciera un acuerdo.

Trump dijo en la llamada que, si bien corresponde a Ucrania decidir qué hacer con su territorio, la postura de Putin no ha cambiado: todavía quiere que Kiev ceda el control de toda la región de Donbás, en el este de Ucrania, según personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato.

Zelenski ha descartado repetidamente entregar la totalidad de Donetsk y Lugansk, que las fuerzas de Moscú solo controlan parcialmente y que hasta ahora no han logrado tomar militarmente.

Rusia detendría sus reclamos sobre las partes de las regiones de Zaporiyia y Jersón que aún no controla, congelando de hecho las líneas de batalla allí, dijeron las fuentes.

¿Trump busca un acuerdo sin la OTAN?

Trump dijo a los líderes que estaba preparado para contribuir a garantizar la seguridad de Ucrania, siempre y cuando no involucrara a la OTAN, agregaron. El presidente sugirió que Putin estaría de acuerdo con ello, según dichas personas.

El presidente estadounidense dijo en su publicación que tanto su reunión con Putin como la llamada con Zelenski salieron “muy bien”.

Trump escribió que “todos determinaron” que la mejor forma de terminar la guerra era alcanzar un acuerdo de paz y “no un simple acuerdo de alto el fuego”.

La declaración llega después de que Trump dijera previamente que un alto el fuego sería su principal exigencia a Putin en la cumbre. También amenazó con abandonar la reunión e imponer nuevas y duras medidas punitivas si no se cumplía.

¿Qué se espera de la reunión de Trump con Zelenski?

La visita del lunes a la Casa Blanca eleva las apuestas para Zelenski, quien ha tenido una relación incómoda con Trump.

Su última visita a la Oficina Oval, en febrero, derivó en una confrontación a gritos entre ambos líderes y llevó brevemente a que Estados Unidos suspendiera la ayuda militar a Ucrania, lo que debilitó las capacidades de combate del país.

Trump y Zelenski se han reunido en varias ocasiones desde entonces, incluido en la cumbre de líderes de la OTAN en La Haya y en el Vaticano, logrando recomponer sus lazos.

Ucrania-Rusia

Los funcionarios europeos acogieron con satisfacción los esfuerzos de Trump durante su llamada con el presidente estadounidense. También reiteraron la necesidad de una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en un comunicado publicado el sábado.

Dicho comunicado no mencionó las exigencias anteriores de un alto el fuego inmediato como primer paso hacia las negociaciones.