Trump da un paso atrás: Descarta alto al fuego en Ucrania y propone acuerdo de paz directo con Rusia

Donald Trump adelantó que no buscará un acuerdo de cese al fuego entre Rusia y Ucrania, sino un acuerdo de paz que sea más duradero. (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revirtió este sábado su llamado a alcanzar un cese el fuego inicial para avanzar hacia el fin del conflicto en Ucrania. En su lugar, afirmó que la “mejor manera” de acabar con la guerra entre Moscú y Kiev es “llegar directamente” a un acuerdo de paz duradero.

Trump, que este viernes se reunió durante más de tres horas con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska, había declarado antes de la cumbre que deseaba “ver un alto el fuego rápidamente” porque quería que “cesara la matanza”.

Sin embargo, a su regreso del encuentro con Putin y después de una llamada con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a líderes europeos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el estadounidense cambió su posición.

“Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrenda guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz que termine la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que muchas veces no se sostiene”, escribió en su red Truth Social tras su regreso a la Casa Blanca.

Trump celebró el “gran y muy exitoso día en Alaska” y anunció que se reunirá con Zelenski en Washington el lunes. Además, adelantó que, “si todo resulta bien”, programará una cumbre trilateral que incluya a Putin.

“Potencialmente, se salvarán las vidas de millones de personas”, concluyó.

La anticipada reunión entre Trump y Putin este viernes en una base militar en Anchorage, Alaska, terminó sin un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania. Sin embargo, ambos líderes mostraron afinidad, y el estadounidense calificó las conversaciones como “extremadamente productivas”.

Por su parte, el presidente ucraniano respaldó este sábado la propuesta de su homólogo estadounidense para mantener una reunión a tres bandas con Putin y confirmó su viaje a Washington el lunes, con el fin de tratar con el norteamericano “todos los detalles” del eventual proceso de paz.

Mientras la atención se centraba en la cumbre en Alaska entre Trump y Putin, los combates en territorio ucraniano continuaban. Reportes señalaban que las fuerzas rusas se esfuerzan por rodear el bastión ucraniano de Pokrovsk en Donetsk, mientras que las tropas ucranianas impiden un avance mayor.

En tanto, el Ejército ucraniano aseguró que la situación se encontraba “estabilizada” y había impedido una incursión de vehículos blindados rusos, sin embargo, el conflicto parece no cesar y hasta ahora se desconoce si Putin puso alguna condición para concluir con este.