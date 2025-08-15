¿Los Simpson lo predijeron? Canciller de Putin llega con sudadera de la Unión Soviética a cumbre con Trump

Internautas insinuaron que Los Simpson habían predicho que el canciller de Rusia revelaría que la Unión Soviética aún existe. (EFE)

En el marco de la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, apareció en Anchorage, Alaska, vestido con una sudadera con las siglas en mayúsculas CCCP, acrónimo ruso de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

El canciller, figura clave de la diplomacia rusa durante varias décadas, no ofreció declaraciones al llegar. Sin embargo, la sudadera blanca de estilo vintage que asomaba bajo un chaleco azul fue interpretada de inmediato como un mensaje de nostalgia por la era soviética, en sintonía con lo que Putin ha expresado en distintas ocasiones.

Esa silenciosa referencia al pasado soviético evoca una época en la que Estados Unidos y Rusia dominaban el panorama mundial sin grandes rivales, durante la Guerra Fría, que se extendió hasta el desmantelamiento de la Unión Soviética en la década de los noventa, lo que provocó una pérdida considerable de influencia rusa en la geopolítica internacional.

Precisamente Alaska, donde se realiza la cumbre actual, formó parte de la Rusia imperial hasta su venta a Estados Unidos en 1867, por un monto de 7.2 millones de dólares. Hoy, su valor radica principalmente en su ubicación estratégica, que permite a Estados Unidos mantener una presencia militar clave en el extremo norte del planeta.

¿Los Simpson predijeron la aparición del canciller ruso con una sudadera de la URSS?

Internautas compararon este momento con un capítulo de la serie estadounidense, Los Simpson, que está envuelta en teorías conspirativas sobre supuestas predicciones de momentos históricos de Estados Unidos, principalmente.

Aunque, no se trata de una ‘predicción’, los fans de la serie recuerdan al capítulo 19 de la novena temporada de la serie animada titulado ‘La marea Simpson’.

En la entrega, se cuenta la vez que Homero se enlista a la armada de Estados Unidos y es enviado a un submarino nuclear. Sin embargo, una serie de coincidencias ponen al protagonista al mando de este y sin intención dirige la nave hasta territorio ruso.

Esto provoca tensiones entre Rusia y Estados Unidos, por ello tienen una reunión en la sede de las Naciones Unidas, que se ubica en Nueva York. Ahí, un representante de Rusia revela que la Unión Soviética no dejó de existir y únicamente lo aparentaron.

Luego de esta revelación aparecen cambios como tanques saliendo de carrozas que se encuentran frente al Kremlin y el muro de Berlín reaparece, aunque el capítulo termina con lo que parecía las tensiones de una guerra nuclear entre las potencias.

Con información de EFE.