EU ‘se la canta’ a Europa: O se ‘suben a tren’ de sanciones contra Rusia o se callan

Trump advirtió a Putin que si no cierra un acuerdo de paz con Ucrania, será 'castigado' con un arancel de 100%

A unos días de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin por la guerra en Ucrania, el Gobierno de EU le mandó un mensaje a Europa: O se suman a las sanciones o mejor se callan.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, instó a las naciones europeas a estar preparadas para aceptar aranceles más altos a China y otras naciones que compren petróleo ruso.

El funcionario lamentó la ‘fría’ respuesta que la medida recibió cuando fue planteada en una reunión del G-7 a principios de este año.

Las sanciones a Rusia “pueden aumentar” o “flexibilizarse” dependiendo del resultado de la reunión programada para el viernes 15 de agosto entre Trump y Putin para un acuerdo de paz, agregó el secretario del Tesoro.

Sin embargo, los europeos deben respaldar la idea de medidas más severas en cualquier caso. “Los europeos deben unirse a nosotros en estas sanciones”, declaró Bessent en una entrevista en Bloomberg TV. “Deben hacerlo. Es hora de poner las cosas en marcha o callar”, añadió.

Sanciones contra Putin: ¿A qué países castigó EU por comprar petróleo ruso?

“Impusimos aranceles secundarios a los indios por comprar petróleo ruso. Y si las cosas no salen bien, las sanciones o los aranceles secundarios podrían aumentar”, añadió.

Estados Unidos, junto con países europeos, Japón y otros países, ha acumulado sanciones contra Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania por parte de este país en febrero de 2022.

La Unión Europea adoptó su paquete de sanciones contra Rusia número 18 en julio, incluyendo las relacionadas con la energía rusa. Pero Bessent parecía referirse al uso por parte de Trump de los llamados aranceles secundarios sobre las compras de energía rusa.

Trump ha impuesto un arancel de 25 por ciento a los productos de la India —que entrará en vigor a finales de este mes— sobre las compras de energía rusa por parte del país, además de un arancel base de 25 por ciento.

En una reciente reunión del G-7 en Canadá, Bessent declaró: “Observé a todos los líderes sentados en la mesa y les pregunté: ¿Están todos dispuestos a imponer un arancel secundario de 200 por ciento a China? ¿Y saben qué? Todos querían ver qué clase de zapatos llevaban puestos”.

Bessent remarcó que Trump “le dejará claro al presidente Putin que todas las opciones están sobre la mesa”.