Malas noticias para Trump: Viaje de Kim Jong-un a China apunta un cambio de poder en la diplomacia nuclear

Apenas unos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que le gustaría reunirse con el líder norcoreano, Pyongyang respondió a su manera, anunciando los planes de Kim Jong-un de unirse al presidente ruso, Vladimir Putin, para asistir a un desfile militar chino clave en Beijing.

La asistencia de Kim a las celebraciones del Día de la Victoria el 3 de septiembre, junto a algunos de los líderes más poderosos del mundo, enviará un mensaje claro a Estados Unidos y sus aliados de que ya no es la misma Corea del Norte que enfrentaron hace años, cuando Trump y Kim se reunieron en persona para las conversaciones nucleares.

Para Kim Jong-un, la visita marcará su debut en el escenario diplomático multilateral desde que asumió el poder hace 14 años, lo que subraya su confianza, respaldada por la creciente alianza con Rusia y su creciente arsenal nuclear. La última vez que un líder norcoreano apareció en un desfile militar en China fue en 1959.

El evento conmemorará el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial.

“Xi verá esto como una oportunidad para volver a conectar con Kim después de un largo período de distanciamiento”, dijo Victor Cha, presidente de Corea en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

“Xi puede ser más amable de lo habitual con Kim para este propósito”, dijo Cha, añadiendo que tal gesto pondría a Kim en una posición de “dos potencias compitiendo por su favor”.

Kim se ha convertido en un aliado clave de Putin y su guerra contra Ucrania, contribuyendo a reforzar la presencia militar de Moscú sobre el terreno mediante el envío de tropas. Esta alianza también ha suscitado preocupación en otras partes de la región por la creciente capacidad de Corea del Norte para fortalecer su ejército y sostener su régimen con el apoyo ruso.

Se estima que la economía de Corea del Norte se expandió un 3.7 por ciento el año pasado respecto al año anterior, su ritmo de crecimiento más rápido desde 2016, dijo el viernes el banco central de Corea del Sur.

Hablando junto a Trump en Washington esta semana, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, afirmó que Corea del Norte ha estado acelerando su capacidad nuclear en los últimos años e instó al presidente estadounidense a dialogar con Pyongyang. “El único que puede avanzar en este asunto es usted, señor presidente”, le dijo Lee a Trump durante su primera cumbre el lunes.

Corea del Norte ha rechazado hasta ahora los esfuerzos de Lee por mejorar las relaciones entre las dos Coreas, pero mantuvo la puerta ligeramente abierta para el diálogo con Estados Unidos, diciendo que la relación personal entre Trump y Kim “no es mala“.

Aun así, tras la decepción sufrida cuando las negociaciones con Estados Unidos fracasaron en 2019, es menos probable que Kim avance hacia un diálogo cuando las concesiones estadounidenses no están claras. Corea del Norte arremetió contra Lee el miércoles después de que este instara a desnuclearizar la península de Corea, calificando la idea de “sueño ingenuo”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur manifestó su esperanza de que las relaciones entre Corea del Norte y China se desarrollaran de forma que contribuyeran a la desnuclearización de la península coreana. Ante la preocupación de que Seúl pudiera quedar relegada a un segundo plano en la diplomacia regional con Pyongyang, lo que podría socavar los intereses de seguridad de Corea del Sur, el ministerio afirmó conocer el plan de Kim de visitar China antes del anuncio.

“Si bien la historia sugiere que tales visitas a menudo preceden a un compromiso renovado con Estados Unidos, esta visita parece servir menos como un preludio al diálogo que como una señal de que Kim puede reunir a socios poderosos y obligar a Washington a jugar en sus términos”, dijeron Adam Farrar y Hyosung Kwon de Bloomberg Economics, refiriéndose a los recientes comentarios de Trump y Lee que señalan apertura al diálogo.

“Al final, será el líder norcoreano Kim Jong Un —no ninguno de los presidentes— quien decidirá si reincorporarse a las conversaciones”.