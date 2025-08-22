‘Sólo Trump puede detener a Putin’: Zelenski confía en EU en medio de negociaciones inciertas

Ucrania ha comenzado recientemente a trabajar con Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz con Rusia. (Foto: Bloomberg)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que las negociaciones de su país con Estados Unidos aún no han dado lugar a un acuerdo con Rusia sobre posibles conversaciones de paz.

En una conferencia de prensa celebrada el viernes en Kiev junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Zelenski reiteró su disposición tanto a una reunión bilateral de líderes con el presidente ruso, Vladímir Putin, como a un formato trilateral que incluya al presidente estadounidense, Donald Trump.

“Actualmente es la única persona que puede detener a Putin”, dijo Zelenski en Kiev.

¿Cómo van las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania?

Putin estaría dispuesto a reunirse con Zelenski cuando la agenda de su cumbre esté lista, algo que aún no ha sucedido, señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en el programa Meet the Press de NBC el viernes.

Rutte elogió a Trump por “romper el estancamiento” y dejar claro que Estados Unidos participará en la provisión de sólidas garantías de seguridad para Ucrania. Estas serían esenciales para Zelenski cuando llegue el momento de reunirse con Putin, dijo.

Ucrania ha comenzado recientemente a trabajar con Estados Unidos y las principales naciones europeas en propuestas para garantizar la seguridad del país después de la guerra.

Rusia insiste en que debería formar parte de cualquier acuerdo de seguridad, que también podría incluir a China, algo que Zelenski ha descartado.

Garantias de seguridad para Ucrania tras un posible acuerdo de paz

Existen “dos capas” de garantías de seguridad para Ucrania que están siendo discutidas, indicó Rutte.

“La primera capa será después de un acuerdo de paz, un alto el fuego a largo plazo o una combinación de ambos”, dijo Rutte. “La primera capa debe ser que las fuerzas armadas ucranianas sean lo más fuertes posible para defender este país y esta nación en el futuro”.

Otra capa debe estar compuesta por las garantías de seguridad proporcionadas por Europa y Estados Unidos, añadió, en lo cual ya se está trabajando.

Zelenski rechazó las demandas de Moscú de obtener garantías de seguridad para sí mismo, afirmando que estas deben servir para prevenir una mayor agresión, mientras que Rusia no está amenazada por nadie.

“Las garantías de seguridad para Ucrania son necesarias para que todos nosotros, nuestros hijos y nietos, tengamos la certeza de que Rusia no nos atacará”, dijo Zelenski. “Estas son garantías contra el agresor”.

Las discusiones sobre la presencia de tropas extranjeras “sobre el terreno” se están llevando a cabo en muchos niveles, señaló Rutte.

Y aunque todavía es demasiado pronto para decir exactamente cuál será el resultado, Estados Unidos estará “claramente” involucrado, aseguró.

“Ahora estamos trabajando juntos: Ucrania, los europeos y Estados Unidos, para asegurarnos de que las garantías de seguridad sean de tal nivel que Vladímir Vladimirovich Putin, sentado en Moscú, nunca, jamás vuelva a intentar atacar a Ucrania”, dijo Rutte.