Así es el ‘armamento militar del futuro’, según China: Con IA, drones y energía dirigida (VIDEOS y FOTOS)

China apuesta por armamento militar no tripulado desde drones, busques y perros robot para la vigilancia y ataque. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Crédito: Qilai Shen/Bloomberg)

El desfile militar que China realiza cada década para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial exhibió una serie de nuevas armas, incluidos, por primera vez, grandes vehículos marítimos autónomos.

El mensaje del desfile se centró principalmente en el exterior, con muchos de los sistemas etiquetados para que sus designaciones fueran visibles en cámara. Los nuevos diseños de misiles de gran tamaño insinuaban mayor alcance y mayor carga útil, mientras que otros sistemas ofrecían una forma más económica de neutralizar los ataques con drones.

También se presentaron armas autónomas, incluyendo un robot con forma de perro que viajaba en la parte trasera de un vehículo, lo que demuestra el progreso de China en el desarrollo de sistemas no tripulados en el aire, la tierra e incluso bajo el agua. A continuación, se presentan algunos de los sistemas que destacaron en el desfile.

DF-5C

Una incorporación notable al desfile de la Fuerza de Cohetes del Ejército Popular de Liberación fue el DF-5C, una variante de un misil balístico intercontinental que entró en servicio en la década de 1970.

La agencia oficial de noticias Xinhua afirmó que tenía “alcance global”, pero no está claro en qué se diferencia del DF-5B, que ya tenía alcance intercontinental.

Se presentó en el desfile en varias secciones, y su gran diámetro sugiere una carga útil considerable, contramedidas adicionales u otras características que aumentarían su peso.

DF-61

El DF-61, un diseño completamente nuevo en exhibición, también tiene un perímetro notable, lo que lo convierte casi con certeza en un misil balístico intercontinental (ICBM).

En los últimos años, la inteligencia estadounidense afirmó que China experimentó con un sistema de bombardeo orbital fraccional, una tecnología concebida en plena Guerra Fría que consiste en colocar una ojiva nuclear en una órbita parcial, lo que permite que dé la vuelta al mundo hasta que se dirija a un objetivo.

No está claro si el DF-61 forma parte de ese programa, pero un lanzador pesado serviría para esos fines.

JL-3

El misil balístico de última generación lanzado desde submarinos, el JL-3, otorga a la flota submarina nuclear de China la capacidad de alcanzar objetivos distantes, incluido Estados Unidos, desde lugares alejados de sus costas.

El perfeccionamiento de estas armas proporciona a China una tríada nuclear creíble: misiles balísticos intercontinentales (ICBM), misiles y bombas lanzados desde el aire, y misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM). Esto significa que siempre conservará la capacidad de lanzar un segundo ataque durante un conflicto nuclear, y su arsenal estratégico no puede ser destruido con facilidad de forma preventiva.

YJ-21

Un misil balístico antibuque hipersónico, denominado YJ-21, está diseñado para atacar objetivos navales de alto valor o, en el lenguaje militar, actuar como un “destructor de portaaviones”.

El YJ-21 puede alcanzar velocidades supersónicas y probablemente tenga un alcance superior a los 600 km. Ya fue lanzado desde un destructor de la Armada del EPL y los medios estatales mostraron bombarderos H-6 equipados con estos misiles, lo que demuestra su versatilidad y creciente integración en diversas plataformas militares.

YJ-17

El YJ-17, un nuevo integrante del creciente arsenal de misiles hipersónicos de China, es un arma antibuque probablemente capaz de superar los 1125 kilómetros de alcance y viajar a una velocidad mucho mayor que la del sonido.

El YJ-17 podría ser un “waverider”, un misil que se desliza sobre ondas de choque para obtener mayor potencia. Aunque se exhibieron en un camión durante el desfile, si estos misiles se transportaran a bordo de buques chinos, representarían nuevos riesgos para los portaaviones estadounidenses, incluso aquellos ubicados fuera de las zonas tradicionales de denegación de acceso de China.

Arma de energía dirigida

En cuanto a defensa, el camión LY-1 parece portar un arma de gran tamaño de energía dirigida, probablemente un sistema basado en luz, como un láser. La energía dirigida es uno de los principales objetivos en los esfuerzos de defensa contra drones y otras amenazas de corto alcance, ya que su costo por disparo es mucho menor que el de un misil o un sistema guiado por radar.

Cuartel General-29

China también presentó el HQ-29, diseñado para interceptar misiles enemigos mientras aún se encuentran en el espacio. Se sabe poco sobre sus capacidades exactas, pero su gran tamaño implica un alcance extremo. Sistemas similares en Occidente incluyen el SM-3 Bloque IIA, que puede lanzarse desde tierra o desde barcos, pero no cuenta con movilidad por carretera, como parece ser el caso del HQ-29.

AJX002

El AJX002 parece ser un nuevo y más grande submarino no tripulado, o vehículo submarino no tripulado, que podría servir en funciones de vigilancia o recopilación de inteligencia, o en misiones ofensivas como la colocación de minas.

Buque de combate

Un nuevo y pequeño buque de combate en el desfile no tenía marcas visibles, pero parece estar diseñado para operar con o sin tripulación. Incluye características sigilosas que lo hacen difícil de detectar, como antenas ocultas.

Perro robot

China también exhibió una legión de perros robot, lo que representa su adopción de tecnología avanzada y sus ambiciones de una “guerra inteligente”.

Estos robots cuadrúpedos irrumpieron en escena no solo como una novedad, sino como una opción viable para distintas funciones en el campo de batalla, desde misiones de vigilancia y reconocimiento hasta el transporte de carga y el combate directo, si se les equipa con armas.

Aunque es difícil determinar el grado de autonomía que posee este grupo de robots, China podría intentar utilizar a estos sabuesos de guerra de forma autónoma en el futuro.