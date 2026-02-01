¿Se acerca el fin de la guerra? Ucrania, Rusia y EU acuerdan reunión para el 4 y 5 de febrero

Ucrania, Rusia y Estados Unidos tendrían nuevas reuniones este 4 y 5 de enero.

Las próximas reuniones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania se celebrarán el 4 y 5 de febrero en Abu Dhabi, anunció el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

“Ucrania está lista para un debate sustancial y estamos interesados ​​en garantizar que el resultado nos acerque a un final real y digno de la guerra”, dijo el líder ucraniano el domingo en X.

Las delegaciones se reunieron previamente en la capital de los Emiratos Árabes Unidos el 23 y 24 de enero, incluidas raras discusiones cara a cara entre Ucrania y Rusia, en busca de un camino para poner fin a la invasión rusa de su vecino, que pronto entrará en su quinto año.

Tras esas reuniones, Zelenski y un funcionario estadounidense declararon por separado que se esperaban más conversaciones tripartitas el 1 de febrero, también en Abu Dabi. No está claro por qué se aplazaron las reuniones.

Sin embargo, el sábado, los funcionarios estadounidenses más estrechamente vinculados con el esfuerzo de paz —los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump— se reunieron en Miami con el enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, también asistió a las conversaciones.

No se revelaron detalles de las conversaciones del sábado, salvo que Witkoff y Dmitriev las calificaron por separado de constructivas y productivas. «Una conversación constructiva, sin duda, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent», declaró Dmitriev en X.

Por otra parte, el domingo, Zelenski dijo que no había habido confirmación de interferencia externa o un ciberataque detrás del corte generalizado del sábado en la red energética de Ucrania.

La capital de Ucrania, varias otras ciudades y gran parte de la vecina Moldavia se quedaron sin electricidad repentinamente durante varias horas el sábado, mientras las temperaturas invernales descendían aún más en una congelación profunda que se espera que dure varios días más.

La mayoría de los indicios sobre el corte del suministro apuntan al impacto del mal tiempo: acumulación de hielo en las líneas y paradas automáticas, dijo Zelenski en X.

“Dos líneas entre Rumanía y Moldavia, así como líneas en territorio ucraniano, dejaron de operar”, declaró. “Se están investigando exhaustivamente las causas”.

La mayoría de las operaciones se han restablecido a los niveles previos al incidente. Sin embargo, Ucrania sigue sufriendo cortes regulares de electricidad, calefacción y, en algunos casos, de agua tras meses de ataques con drones y misiles contra infraestructuras críticas.

Los ataques a la infraestructura energética de Ucrania se han suspendido, por ahora, gracias a un acuerdo a corto plazo negociado por Trump y cuyo objetivo es crear condiciones favorables para las negociaciones sobre el fin de la guerra. A cambio, Ucrania está conteniendo sus ataques habituales contra refinerías de petróleo y otras instalaciones rusas.

Si bien el último gran ataque a las instalaciones energéticas ucranianas fue hace casi una semana, las fuerzas rusas se han desplazado a otras áreas vitales de infraestructura, incluido el transporte ferroviario y por carretera.

Tres drones Shahed impactaron un tren de pasajeros en la región ucraniana de Járkov el 27 de enero, provocando un incendio y seis muertos, según las autoridades locales. El domingo, un dron ruso impactó un autobús que transportaba mineros en la región de Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, matando a 15 personas, según informaron los servicios de emergencia ucranianos.

Zelenski dijo anteriormente que durante la última semana “Rusia ha utilizado más de 980 drones de ataque, casi mil 100 bombas aéreas guiadas y dos misiles contra Ucrania”.

La fuerza aérea ucraniana dijo en Telegram que había derribado 76 de los 90 drones rusos lanzados durante la noche, mientras que 14 vehículos aéreos no tripulados atacaron nueve lugares.