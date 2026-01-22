Se acerca fin de la guerra en Ucrania: Zelenski anuncia cita trilateral con EU y Rusia este ‘finde’

Las delegaciones de Rusia, Estados Unidos y Ucrania se reunirán en Emiratos Árabes para abordar la paz en Kiev. (Fotos: EFE)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este jueves 22 de enero en el Foro Económico de Davos que el equipo negociador de Kiev se citará el viernes y el sábado con delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para avanzar en el camino hacia un fin negociado de la guerra en Ucrania.

“Creo que es el primer encuentro trilateral en Emiratos Árabes Unidos y será mañana y pasado mañana”, indicó Zelenski mientras respondía preguntas tras su intervención en el encuentro internacional que acoge la localidad suiza de Davos.

“Espero que los Emiratos lo sepan. A veces tenemos estas sorpresas del lado estadounidense”, abundó el presidente ucraniano, que dio a entender que esta inesperada iniciativa diplomática estaba liderada por Washington.

“Creo que está bien que a nivel táctico comience este encuentro”, añadió Zelenski, quien agregó que “los rusos tienen que estar listos para encontrar compromisos, porque todo el mundo tiene que estar listo, no sólo Ucrania”.

“Es mejor tener reuniones que no tener ningún tipo de diálogo”, continuó Zelenski sobre las conversaciones, al tiempo que recordó que su país, pese a los esfuerzos diplomáticos, sigue bajo bombardeos diarios de parte de Rusia contra civiles e infraestructuras energéticas.

Esos ataques han obligado a miles de personas en Ucrania a afrontar sin calefacción las temperaturas bajo cero de este invierno, más duro de lo habitual.

¿Qué se abordará en la reunión trilateral de EU, Rusia y Ucrania?

Sobre los planes de cara a la cita en EAU, Zelenski explicó que el equipo negociador estadounidense se reunirá primero con sus homólogos ucranianos y luego con la parte rusa, después de que este jueves el jefe de Estado de Ucrania se reuniera durante casi una hora en Davos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Querríamos terminar con esta guerra mañana, pero, si continúa, Rusia verá reducido su Ejército y Putin tendrá que llevar a cabo una nueva movilización”, concluyó.

Ucrania acuerda garantías de seguridad con EU

El presidente Volodímir Zelenski indicó este jueves que su equipo negociador ha finalizado con Washington un acuerdo por el que Estados Unidos ofrece a Ucrania garantías de seguridad una vez termine la guerra.

“Hemos finalizado el documento; el documento debe ser firmado por los presidentes y después irá a los Parlamentos nacionales: al Parlamento en Ucrania y al Congreso en EU”, dijo Zelenski en declaraciones a los medios tras su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

Según explicó Zelenski en intervenciones públicas anteriores, Estados Unidos va a ofrecer a Ucrania garantías de seguridad similares al Artículo 5 del Tratado de la OTAN -por el que todos los Estados miembros se comprometen a acudir en ayuda de cualquiera de ellos si es atacado- a través de un documento que será vinculante tras pasar por el Congreso.

El presidente ucraniano agregó que las negociaciones para el acuerdo sobre la reconstrucción de Ucrania -por el que Estados Unidos y los socios europeos de Kiev planean movilizar 800 mil millones de dólares para la recuperación económica del país tras la guerra- también está en su fase final.

Zelenski afirmó además que el único punto de discordia para poner fin a la guerra es el reparto de la región ucraniana de Donetsk, controlada en casi un 80 por ciento por Rusia. Moscú exige la retirada ucraniana de la parte de la región que aún está en poder de Kiev para poner fin al conflicto, algo que Ucrania ha rechazado hasta ahora.