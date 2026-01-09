Rusia intensifica ataques en Ucrania: Dispara misil balístico hipersónico Oreshnik y deja ciudades sin luz

Unas 80 mil casas en Ucrania se quedaron sin electricidad ni calefacción tras el ataque de Rusia con su misil balístico hipersónico.

Rusia lanzó un misil balístico hipersónico de alcance intermedio conocido como Oreshnik en un ataque aéreo generalizado contra Ucrania que tuvo como objetivo la infraestructura energética y dañó edificios de apartamentos.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que lanzó “un ataque masivo con armas terrestres y marítimas de alta precisión y largo alcance, incluido el Oreshnik”, contra objetivos críticos, según un comunicado en Telegram el viernes.

El ejército de Ucrania confirmó en una declaración en Facebook que Rusia lanzó un ataque con misiles contra la infraestructura de la ciudad occidental de Lviv utilizando un misil balístico, pero dijo que el tipo exacto de misil se especificaría después de examinar los componentes.

Al menos una persona murió y 24 resultaron heridas, incluidos seis niños, en Krivói Rog, la ciudad natal del presidente Volodimir Zelenski, después de que dos misiles balísticos rusos impactaran en edificios de apartamentos, dijo el gobernador local Oleksandr Vilkul el jueves por la noche en Telegram.

Casi 80 mil hogares se quedaron sin electricidad y mil 400 edificios de apartamentos se quedaron sin calefacción tras los ataques. Vilkul instó a los residentes a almacenar agua y cargar sus dispositivos electrónicos, ya que se pronostica que las temperaturas caerán a -5 grados el viernes.

También se escucharon explosiones en la capital, Kiev, así como en la región de Lviv. En Kiev, al menos tres edificios de apartamentos resultaron dañados por drones rusos, según informó el alcalde Vitali Klitschko en Telegram. Al menos cuatro civiles murieron y otros 13 resultaron heridos, añadió. Infraestructuras críticas resultaron dañadas, según Klitschko, y añadió que varios distritos sufrieron cortes de electricidad y agua.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que su ataque fue una respuesta a un presunto intento de ataque ucraniano contra una residencia del presidente Vladimir Putin en la región de Novgorod.

Las autoridades de seguridad nacional estadounidenses dudan de las afirmaciones de Rusia, y una evaluación de la CIA concluyó que no se había producido ningún intento de ataque contra Putin. Ucrania ha negado haber intentado atacar la residencia.

Los ataques rusos a las instalaciones energéticas de Ucrania el miércoles dejaron a cientos de miles de personas sin electricidad ni calefacción en la cuarta ciudad más grande de Ucrania, Dnipro, y su región circundante.

Los ataques, que tuvieron lugar casi cuatro años después de que comenzara la invasión de Putin, se producen en medio de negociaciones entre el equipo de Zelenski y Estados Unidos para poner fin a la guerra, incluidas garantías de seguridad para la Ucrania de la posguerra por parte de sus aliados.

Esas garantías ya están listas con el presidente Donald Trump, declaró Zelenski en una publicación en X el jueves. El líder ucraniano había indicado previamente que esperaba reunirse pronto con Trump para conversar.