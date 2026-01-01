Rusia abre 2026 con bombardeo en Ucrania; mata a 24 en región de Kherson

Rusia muestra un dron derribado que, según dijo, era uno de los aparatos ucranianos usados en la guerra.

Las autoridades instaladas por Rusia en la región de Jerson dijeron que un ataque con un dron ucraniano durante la noche alcanzó un café y un hotel en la costa del Mar Negro, matando e hiriendo a docenas de personas.

Tres drones impactaron contra edificios en la aldea de Khorly, matando al menos a 24 personas e hiriendo a más de 50 mientras la gente celebraba el Año Nuevo, según informó Vladimir Saldo, jefe designado de la parte ocupada de la región de Kherson en Rusia, en una publicación de Telegram. Uno de los drones portaba un artefacto incendiario, añadió.

Las afirmaciones no pudieron verificarse de forma independiente, aunque Saldo publicó posteriormente fotos que supuestamente mostraban las consecuencias. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no se pronunció sobre dicho ataque en un comunicado emitido el jueves, pero afirmó que Rusia había lanzado más de 200 drones contra Ucrania durante la noche, atacando infraestructura energética en varias regiones.

Los ataques de ambos bandos continúan a pesar de la intensa actividad diplomática, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, presiona para lograr una resolución al conflicto entre Rusia y Ucrania que se ha prolongado durante casi cuatro años. Aunque Trump y Zelenski expresaron optimismo sobre las conversaciones de paz el fin de semana pasado, el Kremlin anunció posteriormente que endurecería su postura negociadora.

Moscú afirmó a principios de esta semana que Ucrania había atacado la residencia del presidente Vladimir Putin en la región de Nóvgorod, pero no proporcionó pruebas sustanciales que respaldaran esta afirmación. Kiev lo negó y acusó a Rusia de intentar socavar las negociaciones de paz. La CIA de Estados Unidos ha determinado posteriormente que Ucrania no atacó ninguna residencia de Putin, según informó el New York Times.

El presunto ataque con drones en Jersón provocó un intenso incendio que impidió que los servicios de emergencia rescataran a más personas, según Saldo, quien afirmó que el incendio ya estaba controlado. Añadió que el número de víctimas mortales —entre ellas un niño— y heridos es preliminar y podría cambiar.

El Comité de Investigación de Rusia dijo en una declaración separada que había abierto una investigación criminal, según Interfax.

Volyn, Odesa

Mientras tanto, Ucrania anunció el jueves que un ataque a instalaciones energéticas en la región occidental de Volyn dejó sin suministro eléctrico a más de 100.000 personas. Zelenskiy indicó que también se atacaron instalaciones energéticas en las regiones de Rivne, Zaporizhia, Odesa, Sumy, Járkov y Chernígov. Rusia también atacó de nuevo los puertos de Izmail y Odesa, dañando equipos e infraestructura, según la Autoridad Portuaria Marítima de Ucrania.

Rusia ha mantenido ataques regulares contra objetivos energéticos y civiles, dejando a miles de personas sin electricidad, agua ni calefacción en medio de temperaturas gélidas. Kiev también intensificó los ataques contra la infraestructura energética rusa en diciembre, alcanzando la mayor cantidad de activos desde el inicio de la guerra.

Las autoridades rusas informaron el jueves que los restos de un dron cayeron alrededor de la refinería Ilsky, en la región de Krasnodar, durante la noche, provocando un incendio que fue extinguido por la mañana. La refinería tiene una capacidad de procesamiento de unos 130.000 barriles diarios.

El Ministerio de Defensa dijo por separado que sus sistemas de defensa aérea derribaron 168 drones sobre Rusia durante la noche.