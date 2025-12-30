Rusia despide 2025 con activación de misiles Oreshnik con capacidad de lanzar armas nucleares

En esta imagen, tomada de un video distribuido por la oficina de prensa del Ministerio de Defensa, un sistema de misiles Oreshnik ruso es transportado en Bielorrusia.

El sistema de misiles Oreshnik, con capacidad para portar armas nucleares rusas, entró en servicio activo en Bielorrusia, informó el Ministerio de Defensa de Rusia este martes 30 de diciembre.

El ministerio publicó un video que muestra a vehículos de combate que forman parte del sistema móvil de misiles balísticos de alcance intermedio cruzando un bosque dentro de un entrenamiento de combate. El anuncio ruso siguió a una declaración del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que a principios de mes indicó que el Oreshnik había llegado al país.

Vladimir Putin sostuvo a principios de diciembre que el Oreshnik entraría en servicio este mes. Realizó la declaración en una reunión con altos cargos militares del país en la que advirtió que Moscú buscará ampliar sus avances si Kiev y sus aliados occidentales rechazan las demandas del Kremlin en las conversaciones de paz con Ucrania.

¿Rusia sabotea posible acuerdo de paz con Ucrania?

El anuncio llega en un momento crítico para las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a Volodímir Zelenski en Mar-a-Lago el domingo 28 de diciembre e insistió en que Kiev y Moscú estaban “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz.

Sin embargo, Moscú y Kiev están alejados en cuestiones clave, como de dónde deben retirarse las fuerzas y el futuro de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia en Ucrania, una de las diez más grandes del mundo.

Putin se ha mostrado abierto a las negociaciones, pero desde una posición de fuerza mientras las tropas ucranianas se esfuerzan por contener al ejército de Rusia, que es más grande.

Rusia ha amenazado a Europa con usar su amplio arsenal de misiles si continúan con su apoyo a Ucrania. (Shutterstock)

¿Qué sabemos del sistema de misiles Oreshnik de Putin?

Rusia probó por primera vez una versión con armas convencionales del Oreshnik para atacar una fábrica ucraniana en noviembre de 2024. Putin ha elogiado las capacidades del sistema, señalando que sus múltiples ojivas, que se lanzan hacia su objetivo a velocidades de hasta Mach 10, no pueden ser interceptadas, y que varias de ellas podrían ser tan devastadoras como un ataque nuclear.

Putin advirtió a Occidente que Moscú podría usarlo contra los aliados de Ucrania en la OTAN que han permitido a Kiev usar sus misiles de mayor alcance para atacar en suelo ruso.

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia detalló que el Oreshnik tiene un alcance de hasta 5 mil kilómetros. La prensa estatal rusa presumió de que el misil tardaría apenas 11 minutos en llegar a una base aérea en Polonia y 17 en alcanzar la sede de la OTAN en Bruselas. No hay forma de saber si lleva una ojiva nuclear o convencional antes de que alcance su objetivo.

Los misiles de alcance intermedio pueden recorrer entre 500 y 5 mil 500 kilómetros. Este tipo de armas estaban prohibidas por un tratado de la era soviética que tanto Washington como Moscú abandonaron en 2019.

Rusia ya desplegó previamente armas nucleares tácticas en el territorio de Bielorrusia, su vecino y aliado, cuyo territorio utilizó para lanzar una invasión a gran escala sobre Ucrania en febrero de 2022. Lukashenko indicó que su país tiene varias docenas de armas nucleares tácticas rusas.

Al firmar un pacto de seguridad con Lukashenko en diciembre de 2024, Putin dijo que aunque Rusia controle los Oreshniks, Moscú permitiría a Minsk seleccionar los objetivos, y apuntó que si los misiles se usan contra objetivos más próximos a Bielorrusia, podrían llevar una carga útil significativamente más pesada.

En 2024, el Kremlin publicó una doctrina nuclear revisada que apuntaba que cualquier ataque convencional a Rusia apoyado por una potencia nuclear será considerado un ataque conjunto a su país. La amenaza estaba claramente dirigida a disuadir a Occidente de permitir que Ucrania ataque a su vecino con armas de mayor alcance y parece reducir significativamente el umbral para el posible uso del arsenal nuclear de Rusia.