Ayatola de Irán advierte a EU: Amenaza con guerra regional si Trump ordena ataques

En esta imagen publicada por la Agencia de Noticias de la Asamblea Consultiva Islámica (ICANA), legisladores iraníes corean lemas vestidos con uniformes de la Guardia Revolucionaria de Irán durante una sesión del parlamento en Teherán, Irán, el domingo 1 de febrero de 2026. (Hamed Malekpour/ICANA via AP)

El líder supremo de Irán advirtió sobre una “guerra regional”, mientras las tensiones siguen aumentando por posibles ataques estadounidenses contra Teherán y altos funcionarios militares israelíes visitan Washington.

“No queremos atacar a ningún país”, declaró el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, en un discurso público transmitido por la televisión estatal el domingo. “Pero ante cualquiera que albergue ambiciones, quiera atacar y busque causar daño, el pueblo iraní contraatacará con contundencia”.

Semanas de crecientes tensiones han llevado a Irán y Estados Unidos al borde del conflicto, tras las amenazas del presidente Donald Trump en enero de atacar por la letal represión de Teherán a las protestas contra las malas condiciones económicas y de vida.

Trump ha seguido ordenando un aumento de tropas estadounidenses, incluyendo el despliegue de un grupo de ataque de portaaviones en Oriente Medio.

El objetivo declarado de esta campaña de presión es persuadir a Irán para que negocie un nuevo acuerdo nuclear, incluso después de que Trump afirmara que los ataques estadounidenses de junio destruyeron el programa nuclear de Teherán.

¿Qué respondió Donald Trump a las amenazas de Jamenei?

Trump señaló que la amenaza de Jamenei no lo sorprendió y dijo que tiene la esperanza de que “lleguemos a un acuerdo”.

“Claro que lo dirán”, dijo Trump a los periodistas el domingo en su finca de Mar-a-Lago, Florida. “Pero tenemos los barcos más grandes y potentes del mundo allí, muy cerca, a un par de días”.

“Si no llegamos a un acuerdo, entonces averiguaremos si tenía razón o no”, dijo, refiriéndose a la advertencia de guerra de Jamenei. El sábado, Trump afirmó que Irán y Estados Unidos están en conversaciones.

La mira de Irán está en Israel

Irán ha declarado que Israel sería un objetivo en caso de un ataque estadounidense, junto con las bases militares estadounidenses en la región. Teherán ha respondido a estas amenazas en el pasado atacando instalaciones que albergan a fuerzas estadounidenses en Qatar e Irak.

Altos funcionarios de las Fuerzas de Defensa de Israel, encabezados por el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, estuvieron en Washington durante el fin de semana para reunirse con Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, y otros como parte de una mayor coordinación de seguridad, informó el Canal 12 de Israel.

En el marco de las conversaciones, el objetivo de Israel es intentar influir en Estados Unidos para que implemente una medida de amplio alcance que llevaría al colapso del régimen iraní, según informó Canal 12 sin citar a nadie. Zamir se reunió el domingo con el ministro de Defensa, Israel Katz, según el ministerio.

Las protestas estallaron en Teherán a finales de diciembre debido a la crisis monetaria, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades y se intensificaron antes de ser respondidas con una enérgica represión.

La cifra oficial de muertos en las manifestaciones asciende a 3,117, pero los activistas afirman haber confirmado más de 6,700 hasta la fecha. También afirman que miles más podrían haber quedado sin registrar, ya que las autoridades intentaron ocultar la magnitud de la represión con un apagón de comunicaciones que duró semanas.

En un comunicado emitido el domingo, el gobierno iraní publicó una lista con la información personal de 2,986 personas fallecidas durante los disturbios, sin distinguir entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Señaló que 131 cuerpos seguían sin identificar.

Esfuerzos por lograr la paz en Medio Oriente

La actividad diplomática se ha intensificado en medio del ruido de sables. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán confirmó que el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, realizó una visita sorpresa a Teherán el sábado, donde mantuvo conversaciones sobre la “salvaguardia de la paz y la estabilidad regionales” con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

La semana pasada, el presidente Recep Tayyip Erdogan declaró que Turquía estaba dispuesta a asumir un papel de facilitador entre Irán y Estados Unidos.

El domingo, Jamenei describió el malestar popular en Irán como “un golpe de Estado reprimido” y reiteró las acusaciones de que Estados Unidos estaba detrás de las protestas. También afirmó que el pueblo iraní, que representó el mayor desafío a su autoridad en la historia de la República Islámica, está listo para otra guerra.