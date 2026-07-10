Pubs británicos ‘cruzan los dedos’: ¿Por qué el Inglaterra vs. Noruega podría dejarles 275 millones de libras?

Hinchas ingleses celebran durante el partido del Mundial contra Croacia en el pub The Clock en Hebburn, Inglaterra, el miércoles 17 de junio de 2026.

En los días de partido del Mundial, las ventas en el Clissold Park Tavern, al norte de Londres, se han triplicado, ya que los aficionados ingleses celebran el avance de su selección en el torneo. El propietario, Declan Perkins, ha contratado personal adicional y ha aumentado el servicio de entrega de bebidas al pub, cuya terraza tiene capacidad para 600 personas.

“Es algo muy importante, y cada partido de Inglaterra, tanto si Inglaterra queda eliminada como si pasa a la siguiente ronda, es un acontecimiento trascendental”, dijo Perkins. “Se agradece muchísimo”.

Este repunte de la demanda se está produciendo en pubs, supermercados, aplicaciones de reparto a domicilio y hogares de todo el país, gracias al buen desempeño de Inglaterra en el Mundial, que impulsa la economía. El partido de cuartos de final del sábado contra Noruega supondrá la noche de mayor afluencia del año para muchos de los aproximadamente 35 mil pubs del país. Se trata de un impulso muy necesario para un sector lastrado por el aumento de los costes y los impuestos, y por unos consumidores que cada vez prefieren más beber en casa o abstenerse de hacerlo.

En consonancia con la afluencia de público en el Clissold Park Tavern, el gasto total en pubs se triplicó aproximadamente durante los tres últimos partidos de Inglaterra en comparación con el mismo periodo del año anterior, según Barclays. Greene King, la segunda cadena de pubs más grande del país, afirma que el partido Inglaterra-Noruega es el segundo encuentro con mayor número de reservas de su historia. La Asociación Británica de Cerveza y Pubs estima que el torneo generará 275 millones de libras esterlinas (365 millones de dólares) de ingresos adicionales para el sector si Inglaterra llega a la final, con la venta de 55 millones de pintas (31.3 millones de litros) adicionales.

Los partidos anteriores de Inglaterra en el torneo han llegado a atraer hasta 16 millones de espectadores cada uno. Hace cuatro años, el partido de cuartos de final del equipo contra Francia alcanzó una audiencia máxima de 23 millones de espectadores, aproximadamente un tercio de la población del Reino Unido.

Cómo el Mundial cambia los hábitos de consumo en Reino Unido

Los horarios de inicio más tardíos de este año, debido a que el torneo se celebra en América, hacen que la primera opción para los aficionados sea si verlo en el sofá o en el pub.

Muchos aficionados se dieron el gusto de prepararse en casa. La cadena de electrónica AO.com informó que las ventas de televisores aumentaron un 23 por ciento interanual durante junio, a medida que Inglaterra avanzaba en la competición. Los supermercados experimentaron una gran demanda de productos básicos para la noche del partido: J Sainsbury Plc indicó que las búsquedas en línea de pizzas frescas se duplicaron con creces semana tras semana antes del último partido de Inglaterra.

Las ventas de cerveza también han aumentado, pero los partidos que empiezan más tarde están cambiando los hábitos de consumo. La cadena de supermercados Waitrose informó que las ventas de paquetes de 12 latas de Guinness 0.0, Corona Cero y Peroni 0.0 sin alcohol se triplicaron antes del partido de Inglaterra contra México.

Para los dueños de los pubs, los horarios de inicio irregulares resultan a la vez incómodos y útiles: dificultan la predicción de la demanda, pero no coinciden con los periodos comerciales habituales, como el almuerzo del domingo. Los aficionados han recurrido a cualquier medio disponible para llegar a tiempo al partido, incluyendo el alquiler de bicicletas eléctricas del Forest.

“El aumento en el número de viajes en torno al primer partido de Inglaterra fue tan notable que algunos de nuestros compañeros del equipo técnico que trabajan en el extranjero incluso se pusieron en contacto con nosotros para preguntar si estaba ocurriendo algo inusual”, dijo Alex Berwin, jefe de políticas del Forest.

Según Perkins, en los pubs, el momento justo antes de los partidos suele ser el de mayor afluencia. Las aplicaciones de reparto de comida a domicilio experimentan un aumento de la demanda, ya que los espectadores intentan planificar su cena para que coincida con el descanso del partido, según datos de uso móvil de Virgin Media O2. Deliveroo ha aumentado los incentivos para sus repartidores durante los periodos de mayor actividad de los partidos.

La demanda de electricidad se dispara cuando los aficionados buscan algo de comer en el descanso. El operador del sistema energético nacional utiliza baterías y centrales hidroeléctricas de bombeo para ayudar a equilibrar el sistema durante esos picos de demanda. La conectividad también se ve saturada. La demanda de banda ancha alcanzó un máximo histórico durante el partido España-Portugal de esta semana, según Hyperoptic, en parte porque cada vez más personas ven los partidos por streaming en lugar de por televisión terrestre.

El gobierno ha flexibilizado las normas sobre licencias, permitiendo que los pubs permanezcan abiertos hasta más tarde en las noches de partido.

“Cada victoria de Inglaterra es una victoria para los pubs del Reino Unido”, declaró Rich Robinson, director de hostelería y ocio de Barclays. “Al entrar en los cuartos de final, los empresarios, incluso aquellos sin interés en el fútbol, ​​tienen motivos de sobra para esperar que la racha del equipo se prolongue el mayor tiempo posible".

El “día después” del Mundial también impacta la productividad

Sea cual sea el ambiente en la Clissold Park Tavern tras el partido del sábado, podría ser totalmente opuesto en el Kenton, en el este de Londres. Este pub tiene una larga tradición como punto de encuentro para la comunidad escandinava de la capital. Una auténtica cabeza de alce noruego, fijada a la pared del local, estará presente (junto con personal de seguridad adicional).

El propietario, Egil Johansen, comentó que el partido anterior de Noruega contra Brasil atrajo a unos 200 aficionados noruegos, y espera que el sábado también se llene el estadio. Habrá una gran demanda, sobre todo de los aficionados noruegos, y esperamos llenar el aforo para este partido, afirmó. En cuanto a lo que beberán: “Principalmente cerveza lager, cerveza lager y más cerveza lager”.

A la mañana siguiente, las consecuencias de trasnochar empiezan a notarse. Según Deliveroo, los pedidos de café aumentaron drásticamente la mañana después de los partidos de la fase de grupos de Inglaterra. El uso del metro de Londres disminuyó un 7 por ciento el lunes del partido de eliminación directa de Inglaterra contra México. El tráfico de internet aumentó “de forma más gradual de lo habitual”, según Mark Bartlett de Hyperoptic, “lo que sugiere que muchos hogares empezaron el día de forma diferente tras una noche muy larga”.

Según Sanjay Raja, economista jefe para el Reino Unido de Deutsche Bank, ese comienzo más lento puede contrarrestar parte del impulso económico derivado del gasto durante la noche del partido, y advirtió que los trabajadores cansados ​​podrían ser menos productivos al día siguiente.

Según un estudio de Virgin Media O2, una cuarta parte de la población afirmó que se sentiría tentada a faltar al trabajo por enfermedad al día siguiente de una final de Inglaterra. Sin embargo, puede que no sea necesario. El primer ministro Keir Starmer ha insinuado que se podría considerar un día festivo si Inglaterra gana el torneo.

En definitiva, es improbable que el torneo transforme lo que se prevé que sea un verano tranquilo para el crecimiento del Reino Unido. Podría proporcionar un impulso momentáneo, ya que Deutsche Bank prevé que añada hasta 0.2 puntos porcentuales al producto interior bruto mensual si Inglaterra llega a semifinales o a la final. Pero es improbable que esto se mantenga, dado que parte del gasto simplemente se adelantará de fechas posteriores del año.

Por ahora, las empresas están planificando como si Inglaterra fuera a seguir adelante. En la taberna Clissold Park, Perkins es consciente del riesgo.

“Hay que prepararse como si fuera a ser un éxito, en lugar de verse desprevenido si pasan”, dijo. Durante el último Mundial, cuando Inglaterra fue eliminada en cuartos de final, “terminé pidiendo demasiadas existencias”.

Si Inglaterra cae antes de la última ronda, aún tiene un plan B. “En las últimas fases del torneo”, dijo, “los franceses suelen jugar en gran número”.