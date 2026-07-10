Miguel Ángel Navarro fortalece vínculos institucionales para impulsar proyectos en Nayarit

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, realizó una gira de trabajo por la Ciudad de México en la que sostuvo reuniones con representantes del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y la banca de desarrollo, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y promover acciones en favor del desarrollo del estado.

Durante la jornada se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; la ministra Sara Irene Herrerías Guerra; el director general de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, Carlos Torres Rosas, así como con Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República.

En los distintos encuentros se dio seguimiento a temas relacionados con el fortalecimiento de las instituciones, la colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno y el acceso a mecanismos de financiamiento para impulsar proyectos productivos e inversiones en Nayarit.

Con esta agenda de trabajo, el mandatario estatal refrendó su compromiso de mantener una coordinación permanente con las principales instituciones del país para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo económico, el fortalecimiento del estado de derecho y mejores condiciones para la población nayarita.