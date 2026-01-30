Trump dice que flota que va hacia Irán es mayor que la de Venezuela: ‘Es una gran armada’

Donald Trump, presidente de EU, dijo estar dispuesto a negociar con Irán pese a que envía una flota hacia la zona.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este viernes que la flota que se dirige a Irán es “incluso más grande” que la movilizada frente a Venezuela, aunque dejó la puerta abierta a un posible acuerdo con Teherán.

“Actualmente, una gran armada, una flota se dirige hacia Irán, y es incluso mayor que la que teníamos cerca de Venezuela (...) Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Puedo decir esto: ellos sí quieren llegar a un acuerdo”, aseguró el mandatario preguntado por la prensa en el Despacho Oval.

“Iban a ahorcar a 837 personas. Y les dije: Si lo hacen, pagarán un precio como nadie ha pagado antes. Dieron marcha atrás y lo aprecio”, añadió.

Preguntado por si le está dando a Irán un plazo para llegar a un acuerdo antes de emprender acciones militares, el republicano contestó que “solo ellos lo saben con certeza”.

“No quiero hablar de nada que tenga que ver con mis acciones militares. Pero tenemos una flota tremendamente poderosa allí. Tenemos los barcos más poderosos del mundo. Tenemos el ejército más poderoso del mundo, con mucha diferencia”, afirmó el republicano.

Trump aseguró el jueves que está buscando un acuerdo con el Gobierno iraní para evitar que obtengan un arma nuclear y para que “dejen de matar a manifestantes”.

Irán se muestra dispuesto a negociar con EU

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araghchí, se mostró este viernes dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní pese a la, dijo, “falta de buena voluntad de Washington en el pasado”.

“Rechazamos cualquier política impuesta, pero estamos dispuestos a participar en un proceso diplomático significativo, lógico y justo. A pesar de la falta de buena voluntad de Estados Unidos en el pasado, Teherán está lista para retomar las conversaciones nucleares, siempre que se atiendan plenamente sus intereses legítimos y sus preocupaciones legales”, dijo en una rueda de prensa en Estambul.

Criticó al mismo tiempo las “contradicciones” de Estados Unidos y aseguró que “un ataque militar no es una opción”, ya que los bombardeos aéreos de junio pasado por parte de Estados Unidos e Israel “no alcanzaron su objetivo”.

“Sufrieron una derrota en junio. Si lo intentan otra vez, pasará lo mismo. Estados Unidos hace una propuesta de negociar, pero una negociación no puede empezar con amenazas. Si quieren una negociación justa y razonable, Irán siempre está dispuesto”, dijo Araghchí en una comparecencia junto a su homólogo turco Hakan Fidan.