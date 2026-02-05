Nutresa, la empresa que ‘inundará’ de dulces a Venezuela por la captura de Nicolás Maduro

La caída de Maduro despierta el apetito empresarial de Nutresa, que apunta a 'inundar' a Venezuela con sus productos emblemáticos. (Bloomberg)

Gabriel Gilinski se despertó en Miami alrededor de las 4:30 horas del 3 de enero y no podía creer la noticia. Fuerzas de élite estadounidenses invadieron Venezuela, capturaron Nicolás Maduro y lo trasladaban a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

El presidente del Grupo Nutresa SA de Colombia, el mayor productor de alimentos envasados de consumo de América Latina, e hijo del empresario colombiano Jaime Gilinski, esperó tres horas antes de enviar mensajes de texto a sus principales ejecutivos en un grupo de WhatsApp.

“Esta es una excelente noticia para Venezuela, Colombia y Nutresa”, escribió Gabriel Gilinski, de 39 años, junto con una captura de pantalla. Después, el equipo comenzó a trabajar.

¿Cuáles son los productos con que Nutresa planea ‘inundar’ en Venezuela?

Ese mismo día, ejecutivos de vacaciones en lugares remotos participaron en una llamada virtual para diseñar un ambicioso plan con el que buscan aprovechar un país que esperan retome el capitalismo y el libre comercio, incluso si permanece bajo el control del exvicepresidente de Maduro.

El objetivo consiste en inundar Venezuela lo antes posible con chocolates, galletas, helados y café de Nutresa, además de consolidar el dominio de mercado que la empresa ya mantiene en Colombia.

Un mes después de la captura de Maduro, Nutresa compró cerca de medio millón de dólares en Venezuela para repatriar ganancias y proteger ingresos, gracias a los flujos de divisas derivados de la reactivación del comercio petrolero del cariba por Estados Unidos.

El hecho resulta relevante en un país con una escasez crónica de dólares que afecta a casi cualquier filial internacional. La mayor disponibilidad de divisas llevó al presidente de la compañía a autorizar la triplicación de las exportaciones mensuales, que alcanzaron cerca de 3 millones de dólares en febrero.

Jaime Gilinski, dueño de Nutresa, apuestan por la expansión a Venezuela tras la caída de Maduro. (Bloomberg) (ESTEBAN VANEGAS/Photographer: ESTEBAN VANEGAS)

¿Por qué considera Nutresa que el comercio con Venezuela será muy rentable?

“El aumento de producción en Venezuela será muy rápido”, declaró Gabriel Gilinski en una entrevista con Bloomberg en Medellín, sede de Nutresa. “No tenemos que esperar dos o tres años para construir una fábrica. Solo debemos aumentar la producción y exportarla por camión, lo que genera márgenes de venta muy rentables”.

Mientras empresas extranjeras, desde productoras de petróleo hasta fabricantes de cemento, aceleran el reinicio de operaciones dentro de Venezuela, Nutresa apuesta por un plan para abastecer con rapidez a consumidores venezolanos con productos que, en su mayoría, cuestan menos de un dólar.

“Esto es como la caída del Muro de Berlín para América Latina”, agregó Gilinski.

La pregunta central radica en si Venezuela realmente se encuentra al borde de una transformación de mercado impulsada por Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, respalda a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, exaliada de Maduro, y evita establecer un plazo para nuevas elecciones, mientras prioriza el retorno de compañías petroleras estadounidenses al país.

Durante el gobierno de Maduro, la economía venezolana se contrajo casi 80 por ciento y registró una hiperinflación severa que provocó la salida de más de 7 millones de migrantes.

Si Venezuela abre completamente su mercado, podría generar una ganancia inesperada para empresas colombianas cercanas que durante décadas consideraron al país como uno de sus principales destinos internacionales. Sin embargo, un nuevo fracaso económico podría frustrar las apuestas empresariales, como ocurrió durante los mandatos de Maduro y Hugo Chávez.

¿Cuál es la ventaja de Nutresa en el mercado venezolano?

Nutresa cuenta con una ventaja, afirmó Gilinski, ya que sus marcas conservan reconocimiento en Venezuela y mantienen una presencia limitada en el país. Además, sus plantas operan al 60 por ciento de su capacidad, lo que facilita el aumento de producción para atender un mercado vecino en recuperación.

La planta más reciente de Nutresa se localiza en Santa Marta, Colombia, a pocas horas por carretera de la frontera venezolana.

“Vender en Venezuela para nosotros es como ir de Texas a Luisiana”, dijo Gilinski. “Mientras podamos cobrar, podemos enviar entre 50 y 100 veces más productos que ahora”.

¿Cómo los Gilinski se hicieron con Nutresa?

Gilinski y su padre Jaime, de 68 años, también conocido por sus negocios bancarios y un proyecto inmobiliario en Panamá, atraviesan un periodo de auge corporativo tras la adquisición de Nutresa, que concluyó el año pasado y que ambos planearon.

El acuerdo convirtió a Gilinski padre en el principal magnate de Colombia, con un patrimonio aproximado de 35 mil millones de dólares, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Pagó alrededor de 2 mil 700 millones de dólares por el 85 por ciento de Nutresa, cuyo valor superó más de diez veces la inversión inicial. La operación contó con financiamiento de la familia real de Abu Dabi, que permanece como socia minoritaria y participó en la negociación final.

La valuación generó controversia, ya que coloca a Nutresa entre las empresas de bienes de consumo envasados más caras del mundo según su relación precio-beneficio. Solo el 0.2 por ciento de las acciones cotiza en el mercado.

Jaime Gilinski, director ejecutivo de Nutresa, comparte el entusiasmo por Venezuela, sobre todo por la trayectoria histórica de la empresa en ese país, que en su mejor momento aportó 20 por ciento de los ingresos totales.

“Si ahora vendemos más de 3 mil millones de dólares en Colombia, deberíamos vender al menos mil millones de dólares en Venezuela en el futuro”, afirmó.

Marcas más emblemáticas de Nutresa

Los productos de Nutresa dominan el mercado colombiano. El más emblemático es la Chocolatina Jet, una barra de chocolate con leche envuelta en papel azul. La compañía controla más del 70 por ciento del mercado colombiano de chocolates de confitería y estima que representa 50 por ciento de los alimentos envasados del país.

Ese dominio, junto con una baja valuación previa y una estructura accionarial compleja, atrajo a los Gilinski, que desde 2021 lanzaron ofertas públicas de adquisición hostiles por Nutresa y otras empresas clave de Colombia.

Tras un acuerdo firmado en 2023, la familia Gilinski obtuvo el control de Nutresa y disolvió las participaciones cruzadas con Grupo Sura y Grupo Argos, lo que marcó un cambio profundo en la élite empresarial de Medellín.

“La gestión fue cómoda”, dijo Jaime Gilinski, quien asumió el cargo en enero del año pasado.

Desde entonces, la estrategia se enfoca en elevar márgenes sin sacrificar la calidad del producto. Nutresa reportó un margen de beneficio superior al 12 por ciento en 2024 y redujo 500 millones de dólares en gastos, con la meta de casi duplicar los márgenes para 2026.

Nutresa emplea a 47 mil trabajadores y opera 45 fábricas en 18 países. La empresa busca superar los 6 mil millones de dólares en ingresos en 2026.

“Nuestras métricas ya son comparables con Mars, Nestlé y Mondelez. Ahora necesitamos crecer en más geografías”, afirmó Jaime Gilinski. “Vamos a operar esta empresa durante mucho tiempo. No la venderemos”.

¿Por qué Nutresa dejó de exportar a Venezuela?

Nutresa inició su expansión internacional en 1995 con filiales en Ecuador y Venezuela. En 2008, Venezuela se convirtió en el segundo destino de exportaciones colombianas. Nutresa vendía entonces cerca de 300 millones de dólares anuales.

El año pasado, las ventas apenas alcanzaron 14 millones de dólares, tras la desinversión de su planta de carne procesada. El desplome refleja la caída general de las exportaciones colombianas a Venezuela.

“Operar en Venezuela era difícil”, dijo Catherine Chacón, directora de finanzas corporativas de Nutresa. “No podíamos repatriar efectivo, invertir ni evitar la corrupción interna”.

Nutresa compite con empresas locales como Empresas Polar y Sindoni, además del gigante suizo Nestlé. La seguridad durante el transporte de mercancías representa un reto, aunque la empresa confía en su experiencia logística en contextos complejos.

“Cualquiera puede vender en Venezuela. La decisión se centra en el riesgo, porque no sabemos cómo nos pagarán”, afirmó Gabriel Gilinski. “Pero si el gobierno nos vende 300 mil dólares en un día, eso nos ayuda a entender el mercado”.

La familia Gilinski considera que la oportunidad de reconstruir un mercado en Venezuela no existía cuando inició la compra de Nutresa, pero ahora no planea dejarla pasar.

“A veces en la vida, la suerte importa más que cualquier otra cosa”, concluyó.