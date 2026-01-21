Fitch Ratings otorga calificación “Excelente” a SURA Investments en México

Fitch Ratings asignó por primera vez a SURA Investment Management México, S.A DE C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión compañía de SURA Investments, la Calificación de Calidad de Administración de Inversiones Pública Monitoreada “Excelente (mex)”, con perspectiva estable, el nivel más alto dentro de la escala nacional de la agencia para este tipo de evaluaciones.

La calificación “Excelente (mex)” reconoce a las administradoras de inversiones que cuentan con capacidades de inversión y características operativas extremadamente robustas, lo que posiciona a la compañía entre las instituciones con mejores prácticas del mercado.

De acuerdo con Fitch, la calificación se sustenta en la solidez integral de la operación de la compañía, particularmente en su proceso de inversión, la calidad y profundidad de sus recursos especializados, un marco de administración de riesgos robusto e integrado, así como en la consistencia observada en el desempeño de sus estrategias.

Cortesía

“Esta calificación refleja la fortaleza de nuestro proceso de inversión, la disciplina con la que gestionamos el riesgo y el compromiso de nuestros equipos por generar valor de largo plazo para nuestros clientes. Es un reconocimiento al trabajo consistente que hemos construido en México, alineado con los más altos estándares internacionales”, destacó Fernando Pizzuto, Country Manager de SURA Investments.

Al cierre de octubre de 2025, SURA Investments, a través de SURA Investment Management México, administra más de MXN 200 mil millones en activos, distribuidos entre fondos de inversión y mandatos institucionales, con una oferta diversificada que abarca deuda, renta variable y soluciones de inversión diseñadas para distintos perfiles de riesgo, tanto para clientes institucionales como para el público inversionista. Fitch valoró positivamente la claridad de los objetivos de inversión, la alineación con los prospectos y contratos, así como la supervisión continua del desempeño y del riesgo, y la retroalimentación permanente de estos análisis dentro del proceso de toma de decisiones.

SURA Investments alcanza la máxima distinción de Fitch en México.

Adicionalmente, Fitch destacó que la compañía cuenta con un marco de gobierno corporativo y de administración de riesgos sólido y bien integrado al proceso de inversión, apoyado en comités especializados, tres líneas de defensa y herramientas de monitoreo que permiten una supervisión continua de límites, liquidez y exposición al riesgo. La agencia también valoró la disciplina operativa, la documentación rigurosa de los procesos y la consistencia entre las carteras administradas y los lineamientos establecidos en prospectos y contratos, factores que contribuyeron a la evaluación “Excelente (mex)”.

Cortesía

La evaluación también consideró el respaldo institucional de SURA Asset Management y de Grupo SURA, así como la evolución favorable del negocio en México, reflejada en una mayor escala operativa, una estructura financiera sólida y una transición sostenida hacia resultados positivos.

Esta calificación reafirma el compromiso de SURA Investments con una gestión responsable, transparente y alineada con los más altos estándares internacionales, y fortalece la confianza de inversionistas, clientes institucionales y del público inversionista en general.