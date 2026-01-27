Crece inversión de Nestlé-Purina en Guanajuato

Desde su instalación en 2015 y con este nuevo proyecto, la inversión acumulada de la empresa alcanzará los 700 millones de dólares.

Silao, Gto., 27 de enero de 2026.- Nestlé-Purina en Guanajuato invertirá 100 millones de dólares adicionales en su planta de Silao para ampliar su capacidad productiva en la fabricación de alimentos secos y húmedos para el mercado mexicano.

Así lo dio a conocer la secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, en representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, durante la inauguración del Purina Experience Center.

“La historia de Nestlé-Purina en Guanajuato es un verdadero caso de éxito. Me da mucho gusto anunciar que, entre 2026 y 2027, la empresa invertirá en el complejo de Silao 100 millones de dólares adicionales para incrementar su capacidad productiva y ampliar su cuota de mercado en México en alimentos secos y húmedos”, dijo.

Precisó que, desde su instalación en 2015 y con este nuevo proyecto, la inversión acumulada de la empresa alcanzará los 700 millones de dólares, consolidándola como uno de los principales socios comerciales de Guanajuato.

Actualmente, la fábrica de Silao es la más grande de Latinoamérica en su tipo, genera empleo para más de 650 personas y se ha convertido en un símbolo de cómo Guanajuato es el aliado estratégico que las empresas globales necesitan para crecer, innovar y ampliar operaciones.

Desde esta planta se producen 11 marcas que llegan a todo México que representan el 45 por ciento de las ventas de la empresa en América Latina.

Inauguran Purina Experience Center

El Purina Experience Center es un museo interactivo, con una inversión de 1.12 millones de dólares, diseñado para conectar, educar y marcar la diferencia al mostrar los procesos detrás de la producción de alimentos para animales de compañía que se fabrican desde Guanajuato.

Una vez que esté en operación al 100 por ciento, el centro tendrá capacidad para recibir hasta 4 mil visitantes al año y estará abierto al público en general, escuelas, investigadores y otros.