¿Nuevo golpe del FBI en Venezuela? Reportan detención de Alex Saab, empresario cercano a Nicolás Maduro

¿El FBI realizó una nueva operación en Venezuela a un mes de la captura de Nicolás Maduro? Medios venezolanos reportan la detención de Alex Saab, el empresario cercano a Maduro que fue destituido por Delcy Rodríguez, presidenta interina.

El exministro de Industria de Venezuela, Alex Saab, fue detenido y podría ser extraditado a Estados Unidos, según informó el medio Caracol citando fuentes de inteligencia estadounidenses.

El arresto se produjo en la madrugada durante un operativo conjunto entre las autoridades venezolanas y el FBI, informó Caracol.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SBI) mantiene a Saab bajo custodia mientras se determina su traslado a Estados Unidos.

Alex Saab, empresario colombiano, contaba con la protección incondicional de Nicolás Maduro cuando era presidente venezolano. Por más de una década había suministrado alimentos, combustible y medicamentos a la nación.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y con el nuevo gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, Alex Saab fue removido de su cargo como titular del Ministerio de Industrias y Producción Nacional.

¿Quién es el empresario Alex Saab?

De origen libanés, pero nacido en Barranquilla, al norte de Colombia, Alex Saab se vinculó con el gobierno de Venezuela durante los últimos años en el poder de Hugo Chávez, quien falleció el 5 de marzo de 2013.

La cumbre de la trayectoria de Alex Saab ocurrió con Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, puesto que el empresario colombiano estaba a cargo de una gigantesca red de importaciones.

Su labor consistía en coordinar las importaciones de productos que surtían el programa social de venta subsidiada de alimentos conocido como CLAP, que estuvo envuelto en acusaciones de corrupción.

Alex Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y, un año más tarde, extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser “testaferro” del gobierno venezolano.

De acuerdo con los cargos, contra Saab, entre 2011 y 2015, él y su mano derecha, Álvaro Pulido lavaron dinero y lo transfirieron desde Venezuela hasta cuentas bancarias en Estados Unidos. Esa fue la clave para que el gobierno de Washington actuara en contra del empresario colombiano.

Saab estuvo preso en EU desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023 y recuperó su libertad tras recibir el perdón del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por esa razón, Alex Saab abandonó la prisión en marzo de 2024, cuando las autoridades de ese país desecharon los cargos en su contra.

Luego de salir de prisión en EU, Alex Saab regresó a Venezuela, donde fue recibido por Nicolás Maduro, quien actualmente está preso en NY.

Maduro aseguró en esa ocasión que Saab es un “un hombre valiente y patriota” que “resistió por 40 meses las condiciones más adversas y dolorosas de secuestro”, en alusión al tiempo que estuvo en prisión.

Los otros escándalos de Alex Saab

En 2017, Alex Saab fue señalado por la exfiscal venezolana Luisa Ortega de ser uno de los prestanombres de Nicolás Maduro.

Además, Saab está relacionado con empresas como Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos al gobierno de Maduro