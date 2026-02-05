Habrá ‘limpia’ en Jalisco: Pablo Lemus adelanta que vendrán más detenciones de otros funcionarios

Pablo Lemus no dio a conocer los nombres de los posibles funcionarios en Jalisco que serían investigados por autoridades federales y estatales, tras el arresto de Diego Rivera, alcalde de Tequila. [Fotografía. Cuartoscuro]

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que el arresto del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, no será el único caso y anticipó que existen investigaciones en contra de otros funcionarios públicos en el estado, por presuntos actos de corrupción.

Las declaraciones del mandatario jalisciense se dieron a conocer horas después del arresto del alcalde de Tequila, acusado por el delito de extorsión y por presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El mandatario no dio a conocer los nombres de los posibles funcionarios en Jalisco que serían investigados por autoridades federales y estatales.

En sus redes sociales, Pablo Lemus Navarro resaltó la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, y autoridades locales para llevar a cabo el operativo que derivó en el arresto de Diego Rivera Navarro y de otros funcionarios del municipio de Tequila.

Mientras acudía a la ceremonia por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana, Pablo Lemus Navarro informó que mantuvo comunicación con la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad en el municipio jalisciense.

Explicó que, desde las primeras horas del día, el gobierno estatal envió policías estatales a Tequila para brindar seguridad y tranquilidad a la población.

De igual forma, reconoció el trabajo de las autoridades federales y de la presidenta Claudia Sheinbaum en el combate a la extorsión y la corrupción en Jalisco, y reiteró su apoyo a las investigaciones en curso.

¿Cómo ocurrió el arresto de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila?

Diego Rivera Navarro fue detenido durante la madrugada del 5 de febrero, alrededor de las 3:30 horas, en un operativo encabezado por autoridades federales como parte de la denominada Operación Enjambre, una estrategia enfocada en el combate a la extorsión y la corrupción en gobiernos municipales.

El presidente municipal de Tequila es acusado de extorsionar a empresas cerveceras y tequileras en Jalisco. De igual forma, es señalado de encabezar una red de corrupción en la localidad, presuntamente vinculada con el crimen organizado.

Durante el operativo también fueron detenidos Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, titular de Catastro y Predial, e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tequila.

Al igual que Pablo Lemus Navarro, otras figuras políticas se pronunciaron tras la captura del edil de Tequila. Entre ellas, Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, quien pidió que se realicen acciones similares contra posibles funcionarios relacionados con el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que en su partido no existen intocables ni pactos de impunidad y afirmó que, cuando hay elementos suficientes, los hechos deben investigarse y sancionarse conforme a la ley.