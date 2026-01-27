Capturan a ‘El Seven’, presunto líder vinculado a La Familia Michoacana, acusado de intento de homicidio

'El Seven' fue localizado dentro de un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, en el Estado de México. (Foto: Cuartoscuro)

Agentes de la Policía de Investigación de Ciudad de México detuvieron este martes en el Estado de México a Juan ‘N’, conocido como ‘El Seven’, a quien identifican como el líder de una facción de La Familia Michoacana, uno de los seis cárteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas el año pasado.

En una publicación en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el arrestado fue localizado en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, y contaba con una orden de detención por un presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Conocido como ‘El Seven’, los investigadores lo acusan de ser el líder de un grupo ligado al cártel de La Familia Michoacana, la cual opera mayormente en el estado de Michoacán, uno de los epicentros de la crisis de seguridad que vive el país.

Tras su detención, el individuo, quien en el pasado ya tenía una orden de aprehensión, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, a la espera de que un juez determine su situación jurídica.

Las autoridades lo señalan como responsable de cometer “delitos de alto impacto” en Ciudad de México, y los estados de México y Morelos, en el centro del país.

Estados Unidos designó a este cártel mexicano como organización terrorista extranjera en febrero del año pasado, junto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa (CDS), Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y Cárteles Unidos.

