Sheinbaum revela que recibió denuncias contra alcalde de Tequila: ‘Fueron muchísimas’

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que empresarios y habitantes de Tequila se acercaron a ella para denunciar al alcalde Diego Rivera y los actos de corrupción que estaba cometiendo. (Cuartoscuro/Shuttersctock)

Las denuncias por extorsiones e irregularidades que presuntamente cometió Diego Rivera, presidente municipal de Tequila, Jalisco, ‘llovieron’ y llegaron hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró la mandataria.

Durante la mañanera de este viernes, explicó que gracias a las denuncias que recibió la Fiscalía General de la República (FGR), el Gabinete de Seguridad y hasta ella misma sobre las irregularidades en las que incurría Diego Rivera se logró su detención. Aclaró que no se trató de una investigación particular contra el exfuncionario.

“Se recibieron muchísimas denuncias en el Gabinete de Seguridad, obviamente en la Fiscalía General de la República, muchas denuncias ciudadanas y a partir de ahí es que inician la investigación (...). En el caso particular de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos y ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Morena conocía los vínculos de Diego Rivera con el CJNG?

Recalcó que ningún partido político debe ser un paraguas para funcionarios que deciden cometer actos de corrupción y delinquir, como en el caso de Diego Rivera o de José Ascensión Murguía Santiago, exalcalde de Teuchitlán, Jalisco.

“Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país”, dijo, al referirse a cómo estos casos pueden afectar la imagen de su partido tras la detención del presidente municipal.

Negó que Morena tuviera conocimiento de los presuntos vínculos de Diego Rivera con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuando fue candidato a la presidencia municipal.

Afirmó que tampoco existían indicios de que el alcalde fuera a cometer actos de corrupción después de asumir el cargo, pero sostuvo que ante las denuncias era necesario actuar.

Explicó que Morena consulta a la FGR y a las fiscalías estatales sobre la existencia de carpetas de investigación contra las personas que buscan un cargo público, y negó que alguno de sus candidatos tuviera antecedentes.

“Morena le pregunta a la Fiscalía General de la República sobre todos los candidatos si hay alguna carpeta de investigación, y a las fiscalías estatales, de alguna de las personas para ser candidatos, y la respuesta fue negativa en todos los casos de los candidatos (...). No había ninguna carpeta de investigación ni algún indicio de que pudiera haber un vínculo con la delincuencia organizada o que al llegar a la presidencia municipal fuera a cometer actos de corrupción”, explicó.

José Cuervo, una de las empresas que denunció a Diego Rivera

En diciembre de 2025, Diego Rivera fue noticia por haber intentado presuntamente extorsionar a una de las empresas tequilera más relevantes, José Cuervo.

Supuestamente, el gobierno municipal colocó sellos de clausura en las instalaciones de la compañía e intentó cobrar 60 millones de pesos por impuesto de predial, aunque no procedía.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, intervino en la situación y fueron retirados los sellos y que volviera a operar José Cuervo, lo que provocó que Morena Jalisco saliera a cerrar filas con Diego Rivera.