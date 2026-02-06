Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 6 de febrero de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 6 de febrero desde Michoacán, donde se realizó la reunión del Gabinete de Seguridad. Además, se prevé que ofrezcan más información sobre la detención de Diego ‘N’, alcalde de Tequila, Jalisco.
¿Cuánto se redujeron los homicidios en Michoacán?
Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que el promedio diario de víctimas por homicidio doloso se redujo 30 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de 3.27 a 2.45.
Los asesinatos registraron una caída drástica después de que el gobierno anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en noviembre, debido al aumento de la presencia de las autoridades castrenses. Sin embargo, no parece una tendencia sostenida a la baja.
En tanto, la extorsión, uno de los delitos que más afecta a la entidad, no cuenta con una cifra específica. Aun así, el promedio diario de delitos de alto impacto en Michoacán disminuyó 20 por ciento en el mismo periodo.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 6 de febrero?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los viernes se presenta la sección ‘Suave patria’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- El jueves 5 de febrero no hubo conferencia matutina debido a que la presidenta Sheinbaum encabezó el acto por el Día de la Constitución.
- Víctor Rodríguez, director de Pemex, anunció que como parte de los proyectos estratégicos 2026 habrá inversiones por 425 mil millones de pesos que incluyen proyectos en campos y aumento en la producción de crudo y gas.
- Luego de que Trump advirtió que México dejará de enviar petróleo a Cuba muy pronto, la presidenta Sheinbaum reconoció que sí hay amenaza de aranceles.
- El director de Pemex detalló las condiciones del envío de petróleo a Cuba e informó que México solo tiene un contrato con la isla, el cual se estableció desde 2023.
- Pemex destacó que la refinería de Dos Bocas alcanzó un pico de producción en diciembre con 320 mil barriles de petróleo diarios.
- Con respecto a la relación que se mantiene con Estados Unidos, Sheinbaum destacó que hay respeto con el presidente Donald Trump y destacó los resultados en temas de seguridad.
- Al ser cuestionada sobre la violencia en Sinaloa, Claudia Sheinbaum dio a conocer que el secretario de Seguridad regresó a la entidad para revisar la estrategia.
- La presidenta Sheinbaum explicó que Pemex paga un impuesto único que equivale al 30 por ciento. Se trata del derecho petrolero del bienestar.