Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 6 de febrero de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia matutina desde Michoacán donde se reunió con el gabinete de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 6 de febrero desde Michoacán, donde se realizó la reunión del Gabinete de Seguridad. Además, se prevé que ofrezcan más información sobre la detención de Diego ‘N’, alcalde de Tequila, Jalisco.

¿Cuánto se redujeron los homicidios en Michoacán?

Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que el promedio diario de víctimas por homicidio doloso se redujo 30 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de 3.27 a 2.45.

Los asesinatos registraron una caída drástica después de que el gobierno anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en noviembre, debido al aumento de la presencia de las autoridades castrenses. Sin embargo, no parece una tendencia sostenida a la baja.

En tanto, la extorsión, uno de los delitos que más afecta a la entidad, no cuenta con una cifra específica. Aun así, el promedio diario de delitos de alto impacto en Michoacán disminuyó 20 por ciento en el mismo periodo.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 6 de febrero?

