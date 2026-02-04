¿Sheinbaum se toma un ‘break’? Por esta razón no habrá Mañanera del Pueblo este jueves 5 de febrero

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará los actos por el 109 aniversario de la Constitución. (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este jueves 5 de febrero de 2026 no se llevará a cabo su tradicional conferencia matutina ‘La Mañanera del Pueblo’, debido a que participará en un evento oficial fuera de la Ciudad de México.

Durante su encuentro con medios este miércoles 4 de febrero, la mandataria explicó que esta suspensión no responde a una pausa en sus actividades, sino a un ajuste en su agenda oficial debido a un compromiso de carácter cívico.

¿Por qué no habrá mañanera de Sheinbaum este 5 de febrero?

Sheinbaum detalló que ese día viajará a Querétaro para encabezar la conmemoración del 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

El acto se llevará a cabo en el Teatro de la República, en Santiago de Querétaro, recinto histórico donde se firmó la Carta Magna, y contará con ceremonias oficiales, honores a los símbolos patrios y mensajes relacionados con la vigencia del marco constitucional.

La presidenta subrayó que la suspensión será únicamente por un día y que la conferencia matutina se reanudará el viernes 6 de febrero, aunque en una sede distinta, ya que se realizará desde Morelia, Michoacán, como parte de su agenda de trabajo en el interior del país.

Mujeres encabezan la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución

La conmemoración de este año tendrá un significado especial, ya que por primera vez tres mujeres liderarán las principales representaciones institucionales durante el acto oficial.

Además de Claudia Sheinbaum, como presidenta de la República, participarán Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara de Senadores, y Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, quienes ofrecerán mensajes oficiales en el evento.

Se trata de un momento histórico en las celebraciones del Día de la Constitución, que durante años estuvieron encabezadas por hombres, y que hoy reflejan el avance de la participación femenina en la vida pública del país.