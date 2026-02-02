‘Fue un regaño caluroso’: Sheinbaum explica por qué se enojó con legisladores en San Quintín

Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del Plan de Justicia para los Trabajadores agrícolas de San Quintín y contó cómo fue el 'regaño' a legisladores de Morena.

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que les llamó la atención a legisladores de Morena durante su gira por San Quintín, en Baja California, pero aseguró que se trató de un “regaño caluroso”.

“Me pareció que no iba la foto de la presidenta con los legisladores con la circunstancia que se está viviendo en San Quintín. Por eso estaba un poco molesta y les dije que deberían estar en territorio, cerca de la gente, porque es lo que se debe hacer cuando hay carencias tan importantes en la población”, reveló durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 2 de febrero.

La mandataria aseguró que se trata de un llamado de atención a todos los legisladores y bajo cualquier circunstancia, para hacer más trabajo de territorio y menos en el Congreso.

Desde el inicio de su administración, Claudia Sheinbaum dejó claro su postura ante el trabajo legislativo al decir que los diputados y senadores tendrían que pasar más tiempo en sus comunidades para escuchar, de primera mano, las solicitudes de los ciudadanos.

¿Cuál es la problemática en San Quintín que ‘enfureció’ a Claudia Sheinbaum?

La presidenta Sheinbaum aseguró que sí estaba molesta durante su gira por San Quintín, el fin de semana, tras escuchar la situación en la que viven los jornaleros agrícolas, así como las injusticias que enfrentan en la comunidad.

“Antier que estuve ahí al platicar con la gente de San Quintín me dijeron que vienen de distintos lugares y me dijeron que trabajan más de 8 horas al día y ganan por caja, por lo que muchos de ellos no ganan el salario mínimo. Es una situación de pobreza la que viven”, admitió la mandataria.

Claudia Sheinbaum recordó que uno de sus 100 compromisos es mejorar las condiciones de los jornaleros agrícolas y de las mujeres que trabajan en la industria de la maquila y reconoció que todavía hay mucho por hacer en dicho sector.

“Hay cierta tristeza, acongojamiento y sentimiento por la situación. Por eso no me pareció que quedara una foto con la presidenta ante esas circunstancias”, agregó la presidenta.

Así fue el regaño de Claudia Sheinbaum a legisladores de Morena en San Quintín

El fin de semana se hizo viral el video del momento en el que la presidenta Sheinbaum ‘regañó’ a los legisladores de Morena en Baja California quienes le pidieron acercarse para tomarse una foto con ellos.

Antes de subir al estrado, la mandataria encaró a los militantes del partido guinda para señalarlos quienes estaban tras una valla metálica.

“¡Todos ustedes: a trabajar más con la gente! Dejar de estar allá y estar más en territorio”, fue lo que les dijo la mandataria visiblemente molesta.

Claudia Sheinbaum estuvo durante el fin de semana en Baja California para presentar el Plan de Justicia para trabajadores de San Quintín.