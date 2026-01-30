Audiencia del ‘Botox’: Testigo narra como Los Blancos de Troya extorsionan a vendedores por catálogo

'El Botox' es señalado como líder de Los Blancos de Troya.

En la audiencia de César Alejandro Sepúlveda, alias ‘El Botox’, se reveló que Los Blancos de Troya realizan extorsiones y cobran cuotas a empresarios y hasta a humildes comerciantes.

El pasado 22 de enero, fuerzas federales capturaron a César, alias ‘El Botox’, quien fue señalado como responsable de extorsiones a productores de Michoacán y del homicidio del líder de los limoneros, Bernardo Bravo.

En tanto, durante la audiencia del ‘Botox’ esta semana, la Fiscalía General del Estado relató que un testigo clave en el caso es un adulto con discapacidad motora, quien no puede cambiar tras ser víctima de una bala perdida.

La autoridad mantuvo como reservada la identidad del testigo. En tanto, esta persona reveló a la Fiscalía que vendía productos por catálogo, como ropa de cama y toppers, como parte de sus actividades como comerciante para subsistir y ayudar a su madre. Y Los Blancos de Troya le solicitaban pagar cuotas por dicha actividad.

El testigo indicó que cada semana tenía que cubrir una cuota que entregaba al grupo criminal por realizar ventas, esto pese a ser una persona en silla de ruedas.

Según su testimonio, el testigo destacó que César Sepúlveda, ‘El Botox’, intentó reclutarlo de manera forzada pues consideraba que su condición como persona con discapacidad motriz era idónea para pasar inadvertido por las autoridades.

César Alejandro Sepúlveda Arellano es identificado como líder criminal del grupo delictivo Los Blancos de Troya.

Dicho grupo criminal ha sido señalado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán en investigaciones por delitos como la extorsión, secuestro y homicidio, principalmente contra productores de limón y aguacate en el Valle de Apatzingán.

Actualmente, ‘El Botox’ se encuentra recluido en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Apenas esta semana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que César Sepúlveda será juzgado también por delitos del fuero común, donde destacan dos homicidios, siendo uno de ellos el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.

Con información de Quadratín Michoacán.