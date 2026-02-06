‘México no se arrodilla’: Sheinbaum responde a presiones de EU en ceremonia de la Constitución

Ante los representantes de los poderes de la Unión, Sheinbaum, en la antesala de la discusión de la reforma electoral, dejó en claro que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. [Fotografía. Cuartoscuro]

“México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, soltó la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Teatro de la República de Querétaro.

En medio de las presiones que ejerce el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, sobre su gobierno, la mandataria mexicana, al encabezar la ceremonia del 109° aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, leyó la reciente reforma al artículo 40 de la Constitución.

“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, mar o espacio aéreo”, refirió la presidenta.

Ante los representantes de los poderes de la Unión, Sheinbaum, en la antesala de la discusión de la reforma electoral, dejó en claro que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción.

“Es pertinente recordar la historia y con ello afirmar que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie, y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza, y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, destacó.

La jefa del Ejecutivo reconoció a diputados y senadores por su trabajo legislativo y enumeró 16 reformas que se han aprobado, entre ellas la reforma al Poder Judicial y la reforma al artículo 40 de la Constitución.

En ese sentido, aseguró que “en las próximas semanas se aprobará la (reforma relacionada con la) semana de 40 horas y su aplicación de manera gradual”.

Opinó que “en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, afirmamos que la cuarta transformación ha recuperado en mucho su esencia”.

Dijo que México es el resultado de sus transformaciones y cada transformación dejó su huella en una Constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular.

“Esa es nuestra historia, esa es nuestra fuerza y esa es nuestra responsabilidad: defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social por la que tantas y tantos entregaron su vida, porque, aunque algunos quisieran lo contrario, México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador, tampoco se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia, ni sin su solidaridad, hacia otros pueblos”, añadió.

Cabe recordar que el estadounidense Trump, con la amenaza de imponer aranceles, ha logrado que el gobierno mexicano dispusiera 10 mil soldados en la frontera, entregue a 92 capos del narcotráfico sin mediar proceso de extradición, cancele el envío del petróleo crudo al régimen de Cuba, y además, presuntamente permitiera –sin reconocerlo– operativos del FBI en territorio mexicano para capturar al narco canadiense Ryan Wedding.