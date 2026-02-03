Obtiene Sheinbaum 69% de aprobación en enero

Sólo 17 por ciento de los mexicanos considera que el gobierno de Claudia Sheinbaum está haciendo una buena labor en materia de corrupción. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum registró un nivel de aprobación ciudadana de 69 por ciento en el primer mes del año, según revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero.

Este nivel de respaldo ciudadano a la primera mandataria se mantuvo sin movimiento respecto al mes pasado, mientras que la desaprobación registró 30 por ciento en este mes, con una variación de apenas un punto porcentual respecto a diciembre.

Evaluación al Gobierno

El sondeo arroja opiniones divididas respecto al manejo que el gobierno está haciendo de la economía nacional, con 48 por ciento de opiniones favorables y 46 por ciento desfavorables. Esta es la primera vez que el porcentaje de opinión positiva en torno a la economía es inferior a 50 por ciento en poco más de un año.

En el manejo de la corrupción, las opiniones negativas se mantienen como mayoritarias, con 74 por ciento, aunque han ido a la baja en los últimos cuatro meses. Sólo 17 por ciento considera que el gobierno de Sheinbaum está haciendo una buena labor en materia de corrupción.

En seguridad pública, las opiniones positivas alcanzan 40 por ciento, misma cifra del mes anterior, mientras que las negativas registraron este mes 53 por ciento. Al evaluar el desempeño en materia de crimen organizado, las opiniones positivas son apenas 16 por ciento, mientras que las opiniones negativas registraron 76 por ciento, poca variación respecto al mes anterior, cuando eran 18 y 76 por ciento, respectivamente.

Desempeño

Principales problemas del país

El desempeño del gobierno en materia de apoyos sociales registró 66 por ciento de opinión favorable, deteniendo una tendencia a la baja observada en los últimos tres meses, mientras que la opinión desfavorable es de 29 por ciento, al igual que el mes pasado, el nivel de opiniones negativas más alto en lo que va de la actual gestión federal.

La encuesta indica que la relación bilateral entre México y Estados Unidos se percibe como mala o muy mala, según el 58 por ciento de las personas entrevistadas, el porcentaje más alto de opinión negativa en la relación bilateral en lo que va del actual gobierno. El 29 por ciento opina que la relación bilateral es muy buena o buena.

Relación bilateral

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 800 mexicanos adultos del 14 al 21 de enero de 2026. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-3.5 por ciento.