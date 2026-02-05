México evalúa cómo mandar petróleo a Cuba sin salir ‘raspado’ por los aranceles de Trump: Reuters

Reuters destacó que aún se desconoce si México hallara una solución para continuar con los envíos de petróleo a Cuba. (Foto: Especial El Financiero)

El gobierno de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, estaría evaluando la forma de enviar combustible a Cuba para atender el desabasto que ha provocado crisis energética y en el transporte público, y al mismo tiempo busca evitar represalias de Estados unidos, según informó la agencia de noticias Reuters.

La agencia, que cita a cuatro fuentes familiarizadas con el tema, señaló que funcionarios mexicanos “han hablado con sus homólogos estadounidenses para aclarar el alcance de la amenaza arancelaria descrita por el presidente Donald Trump en una orden ejecutiva y determinar si existe una manera de suministrar el combustible tan necesario”.

Reuters destacó que aún se desconoce si México hallara una solución para continuar con los envíos de petróleo a Cuba.

El gobierno de México informó que había suspendido las entregas de combustible a la isla luego de que el presidente Donald Trump anunció aranceles contra los países que ayudaran al país que gobierna Miguel Díaz-Canel.

Tras la advertencia, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la suspensión del envío de petróleo a Cuba se debió a una decisión soberana y no por presión de Estados Unidos.

Según las fuentes consultadas por Reuters, hay conversaciones con Estados Unidos cada dos días, pues busca evitar la imposición de aranceles por parte de Trump y ayudar al mismo tiempo a atender el desabasto de combustible que hay en Cuba.

Cuba prepara plan de ‘desabastecimiento agudo de combustible’

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves 5 de febrero en una inusual comparecencia televisada que su Gobierno prepara un plan de “desabastecimiento agudo de combustible” ante las presiones de Estados Unidos.

“Vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles”, reconoció el presidente ante un grupo seleccionado de periodistas de medios oficiales, oficialistas y estatales de países aliados.

El presidente agregó que, debido a la “persecución energética, financiera” es preciso que su Gobierno y sus aliados hagan “un trabajo muy fuerte, muy creativo, muy inteligente para sortear” las medidas de Estados Unidos.

Díaz-Canel, que rechazó la “teoría del colapso” de la isla, abogó por una “articulación antifascista” internacional contra el Gobierno de Estados Unidos, aunque por ahora no dio detalles acerca del plan.

EU cierra la llave del petróleo a Cuba

Estados Unidos cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, tras la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quien suministrara combustible a la isla. Cuba precisa importar dos tercios de sus necesidades energéticas.

La operación militar estadounidense en Caracas del 3 de enero significó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin de suministro energético vital para la isla.

Distintos expertos estiman que de los 110 mil barriles diarios de petróleo que precisa Cuba para satisfacer sus necesidades energéticas, Venezuela le aportó en 2025 unos 30 mil.

Luego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio otra vuelta de tuerca más a la presión sobre Cuba al firmar el 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles comerciales a todos los países que suministrasen petróleo a la isla.

El experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, estimó para EFE que, de no recibir nuevos envíos de petróleo, Cuba estaría para marzo en una “grave crisis”.

En lo que va de año, Cuba apenas ha recibido un petrolero, procedente de México, con unos 86 mil barriles de crudo.

Con información de EFE