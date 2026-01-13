Trump pone a temblar a Cuba por amenazas: Diplomáticos temen colapso de su gobierno

Cuba atraviesa su peor crisis económica desde la caída de la Unión Soviética, con el hambre y los apagones en aumento. (Bloomberg).

Cuba enfrenta una posible crisis humanitaria y un potencial colapso de su gobierno comunista ante las amenazas del presidente Donald Trump de privar a la isla de combustible y financiamiento.

Diplomáticos en La Habana, que pidieron no ser identificados por temor a represalias, describieron lo que observan en el terreno como una crisis energética latente que corre el riesgo de volverse tan grave que los puertos podrían paralizarse, lo que desataría una severa escasez de alimentos.

Según las evaluaciones, a las que tuvo acceso Bloomberg, el país está al borde de una catástrofe para la que no está preparado, una situación que, según los diplomáticos, podría desencadenar la caída del gobierno cubano.

Los informes de diplomáticos europeos plantearon la posibilidad de que Cuba sea el próximo dominó en caer tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de la administración Trump. Los cubanos están listos para un cambio de gobierno, señalaron los diplomáticos.

Incluso antes de que fuerzas especiales de EU se llevaran a Maduro, los cortes de energía en todo el país han afectado el suministro de agua, la recolección de basura y el sistema de salud.

¿Trump va por Cuba tras capturar a Maduro?

Trump dijo poco después del operativo del 3 de enero en Caracas que el régimen en La Habana podría pronto “caer por su propio peso”. Pero el domingo, el presidente estadounidense dio señales de que endurecería aún más la presión sobre Cuba.

“NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: ¡CERO!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social, instando al liderazgo de la isla a “llegar a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”.

Más tarde dijo a periodistas a bordo del Air Force One que su administración estaba “hablando con Cuba” y que quienes huyeron de la isla hacia EU a lo largo de los años serían “atendidos”.

¿Qué ha dicho Cuba sobre los comentarios de Trump?

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel negó el lunes, en una serie de publicaciones en X, que existan conversaciones en curso entre La Habana y Washington, más allá de la coordinación de asuntos migratorios.

“Nadie nos dicta qué hacer”, afirmó Díaz-Canel en una declaración separada al medio estatal CubaDebate. “Cuba no agrede; es agredida por Estados Unidos desde hace 66 años”, añadió el presidente, en referencia a las amplias sanciones económicas impuestas a la isla en 1960 tras la revolución que llevó al actual gobierno al poder.

Con la pérdida del apoyo de Venezuela, que durante años envió petróleo fuertemente subsidiado a cambio de personal médico y de seguridad, México se ha convertido en uno de los pocos proveedores de combustible que le quedan a Cuba.

Un petrolero con hasta 90 mil barriles de crudo llegó durante el fin de semana, lo que elevó la tensión con EU.

Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum hablaron el lunes, pero ella dijo que el apoyo de su gobierno a La Habana no fue tema de la conversación.

Washington permitirá por ahora que México continúe con sus envíos de petróleo a Cuba, informó CBS News el lunes, citando al secretario de Energía de Trump y a otro funcionario estadounidense cuyo nombre no fue revelado.

¿Qué pasaría si cae el Gobierno cubano?

Con la ruta tradicional hacia Miami, ahora en gran medida cerrada bajo Trump, pequeños países del Caribe temen verse desbordados. En particular, las Islas Caimán y Turcas y Caicos están preocupadas por que un gran número de cubanos supere su capacidad de acogida, dijeron los diplomáticos.

El descontento local con el gobierno cubano lleva años en aumento. Y se espera que el deterioro económico continuo eleve aún más la ira y el potencial de protestas en un país donde las manifestaciones públicas siguen siendo ilegales.

La Agencia Central de Inteligencia también ha trazado un panorama sombrío de la situación en Cuba. Sin embargo, la evaluación más reciente de la agencia de espionaje estadounidense fue inconclusa sobre si el gobierno caería como resultado, informó Reuters el sábado, citando fuentes no identificadas.