Cuba queda en oscuridad total tras apagón masivo: ¿Por qué declaró emergencia energética?

Cuba sufrió este viernes una caída total del sistema eléctrico a raíz de la salida de servicio de su principal central termoeléctrica Antonio Guiteras, informó el ministerio de Energía y Minas, en un contexto de “emergencia energética” en el país.

“A las 11 de mañana de hoy se produjo la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional”, dijo el Ministerio de Energía y Minas en su cuenta en la red social X, que pasadas tres horas aún afirmaba estar en proceso de recuperación del sistema eléctrico.

El jueves, el gobierno anunció el cese de la actividad laboral del sector estatal, entre otras medidas para enfrentar la crisis que las últimas semanas ha dejado a la población de varias provincias hasta 20 horas sin luz en un día.

El presidente Miguel Díaz-Canel dijo en su cuenta en X que “no habrá descanso hasta su restablecimiento”, y que el gobierno dedica “absoluta prioridad a la atención y solución de esta contingencia energética de alta sensibilidad”.

Presidente Díaz-Canel culpa al embargo de EU a Cuba

Díaz-Canel había dicho el jueves que la isla enfrenta una “emergencia energética” por problemas para adquirir combustible para alimentar su sistema de energía, debido al embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962.

Las calles de La Habana lucían este viernes prácticamente vacías, sin transporte público, con poco tránsito vehicular y sin semáforos; algunos negocios privados estaban abiertos. Las autoridades locales indicaron que solo permanecerían funcionado hospitales y centros de producción de alimentos.

Las clases fueron suspendidas en el país a todos los niveles hasta el lunes y en varios municipios de la ciudad discotecas y locales de diversión y esparcimiento permanecerán cerrados.

Personas caminan frente a una tienda cerrada por la falta de electricidad en La Habana, Cuba. (Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa)

“Esto es aberrante”, dijo a los medios Eloy Font, un hombre retirado de 80 años que vive en Centro Habana. “Esto demuestra la fragilidad que tiene el sistema eléctrico nuestro, están detrás de los problemas, no hay reserva, no hay con qué mantener a este país, estamos viviendo al día”, lamentó.

Los cubanos sufren desde hace tres meses los detestados apagones que se habían prolongado cada vez más y eran más frecuentes, con un déficit muchas jornadas del 30 por ciento en la cobertura nacional. El jueves se registró casi un 50 por ciento de déficit, un problema que irrita aún más a la población.

Bárbara López, creadora de contenidos digitales de 47 años, dice que no ha podido hacer nada. “Hace dos días que apenas he podido trabajar y ahora esto, ¿qué hago? Es terrible vivir así, en 47 años no he visto nada peor”.

“Ahora sí la jodieron... sin luz y sin datos móviles”, exclamó.

Las autoridades informaron ayer que el sector privado, que surgió en Cuba a partir de 2021, se ha convertido en un importante consumidor de energía y que establecerán mecanismos de control también para este sector.

Apagones en Cuba ‘paralizan’ actividades laborales

Ante esta situación, el primer ministro Manuel Marrero anunció el jueves la paralización de todas las actividades laborales estatales que no sean indispensables, de modo de priorizar el servicio a los hogares.

En la isla, la electricidad se genera a través de ocho desgastadas termoeléctricas que en algunos casos presentan averías o se encuentran en mantenimiento, así como de siete plantas flotantes -que el gobierno renta a empresas turcas- y grupos electrógenos.

En su mayoría, esta infraestructura requiere de combustible para funcionar.

Un semáforo sin funcionar por la falta de electricidad frente al capitolio en La Habana, Cuba. (Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa)

La isla vive su peor crisis en tres décadas con escasez de alimentos, medicinas y apagones crónicos que limitan el desarrollo de las actividades productivas.

Fueron precisamente los apagones uno de los detonantes de las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, que dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.

De acuerdo con la prensa independiente, decenas de personas se manifestaron al principio de la semana en las provincias de Sancti Spíritus (centro) y Holguín (noreste) por los largos cortes de electricidad.

Lo más crítico ocurrió en octubre de ese año, con un apagón generalizado la noche del 27 septiembre tras el paso del huracán ‘Ian’ que azotó el oeste del país.