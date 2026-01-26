Sheinbaum aclara: Ryan Wedding se entregó en México y no fue capturado en operativo especial del FBI

La presidenta Sheinbaum mostró una publicación de Ryan Wedding donde el exatleta explica las razones por las que se entregó en México de forma voluntaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que Estados Unidos haya realizado un operativo especial en México para detener a Ryan Wedding, exsnowboarder.

“Es muy importante que quede claro porque no hay operaciones de Estados Unidos en México, no estamos de acuerdo con eso y lo hemos planteado en varias ocasiones”, explicó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

Sheinbaum mostró una publicación hecha por Ryan Wedding a través de Instagram, donde él mismo explicó que se entregaría a las autoridades.

“Se presentó ante la embajada del gobierno canadiense para entregarse antes de seguir en persecución porque tiene un proceso abierto en Estados Unidos”, añadió la mandataria.

‘EU tiene muy claras sus limitaciones en México’, dice Sheinbaum

La publicación de Ryan Wedding describió que se entregó a las autoridades para buscar garantías de un proceso justo, por lo que tiene confianza en que la verdad saldrá a la luz.

“No hay operaciones conjuntas en México. Los agentes de Estados Unidos, del FBI o de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional, lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y otro lado”, agregó.

Una de las primeras versiones del gobierno estadounidense fue que Ryan Wedding había sido detenido en México, pero con la participación de las fuertzas especiales HRT que incluye a agentes del FBI.

Mientras que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, desmintió también dichas afirmaciones, aunque el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, Kash Patel, hizo referencia a la existencia de un operativo bilateral y agradeció por la detención de Ryan Wedding.

¿Qué sabemos sobre las acusaciones contra Ryan Wedding?

Ryan Wedding enfronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de ‘snowboard’.

Según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Wedding es el líder de una organización criminal transnacional que trafica cada año decenas de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Canadá, procedentes de Colombia y a través de México.

El exolímpico canadiense Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos y que ha sido comparado con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves en México y será extraditado a Estados Unidos.

*Con información de EFE