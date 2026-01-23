‘El Chapo canadiense’: ¿Por qué el FBI comparó al exatleta Ryan Wedding con Guzmán Loera y Pablo Escobar?

Ryan Wedding, exatleta olímplico, era uno de los 10 más buscados del FBI. (Foto: Especial)

El exatleta olímpico canadiense, Ryan Wedding, pasó de competir en los Juegos Olímpicos de Invierno a convertirse, según las autoridades estadounidenses, en uno de los narcotraficantes más peligrosos de Norteamérica.

Su historial criminal y el alcance de su red llevaron al FBI a compararlo directamente con figuras históricas del narcotráfico como Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán y Pablo Escobar.

Durante una rueda de prensa, el director del FBI fue contundente al describirlo: “Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de ‘el Chapo’ Guzmán”.

De acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Wedding lideraba una organización criminal transnacional responsable del tráfico de decenas de toneladas de cocaína cada año hacia Estados Unidos y Canadá.

La droga provenía de Colombia y era transportada a través de México, utilizando rutas similares a las de los grandes cárteles latinoamericanos.

Wedding permaneció escondido en México durante más de una década. Desde 2024 enfrentaba cargos en Estados Unidos por tráfico de cocaína y asesinato, lo que lo convirtió en uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

Su caída en el mundo del crimen organizado comenzó tras una carrera deportiva prometedora. En 2002 representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City en la disciplina de snowboard.

Sin embargo, en 2010 fue arrestado y sentenciado a 48 meses de prisión por intentar transportar 24 kilos de cocaína desde San Diego (Estados Unidos) hacia Canadá.

Tras cumplir su condena, fue extraditado en 2011 a Canadá. Desde allí, según las autoridades, intentó coordinar el envío de toneladas de droga para el cártel de Sinaloa, la organización liderada por ‘el Chapo’ Guzmán. Cuando la Policía canadiense estuvo a punto de detenerlo, Wedding huyó a México, donde continuó dirigiendo su red criminal y ordenando el asesinato de varias personas.

¿Qué sabemos de la captura de Ryan Wedding, el exsnowboarder y uno de los 10 más buscados del FBI?

El FBI informó que Ryan Wedding fue capturado la noche del jueves 22 de enero en México y será extraditado a Estados Unidos para enfrentar la justicia. La detención fue confirmada este viernes por el director de la agencia, Kash Patel.

“Ryan James Wedding fue detenido en México anoche. Está siendo trasladado de México a Estados Unidos a través del FBI para enfrentar la justicia”, señaló Patel en un comunicado. El funcionario se encuentra en México para reunirse con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Patel calificó el arresto como “el resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México”, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien agradeció su “gran cooperación”.

También aseguró que la captura fue posible “gracias al liderazgo y compromiso” del presidente estadounidense, Donald Trump, con la aplicación de la ley a nivel mundial.

En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses habían incrementado de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que condujera a la captura de Wedding, reflejo de la prioridad que representaba su arresto para las agencias de seguridad.

Con información de EFE